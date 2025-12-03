请观看如何免费下载自动交易
Class For Working With Databases In A Simplified Manner - MetaTrader 5程序库
我希望使用 SQLite 数据库来存储模拟生成的统计数据，但我很早就注意到，使用数据库内置函数似乎非常具有挑战性，而且非常耗时。于是，我决定创建一个简化的类和函数来简化工作。
要使用该类，开发人员只需在代码中包含该文件，调用对象 databases.xxxxfunction_name()。
它在提取和保存数千个数据点方面为我提供了很好的服务。
谢谢。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/48362
