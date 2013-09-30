代码库部分
MQL5 向导 - 基于 3 乌鸦/3 白兵 + Stochastic - MetaTrader 5EA

\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
acandlepatterns.mqh (40.57 KB) 预览
acbc_ws_stoch.mqh (16.85 KB) 预览
expert_abc_ws_stoch.mq5 (14.22 KB) 预览
MQL5 向导 可创建现成的交易程序，此程序基于客户端附带的 标准类库（参见 在 MQL5 向导中创建现成交易程序 具体内容）。它可以快速验证您的交易想法，所有您需要做的就是创建您自己的交易信号类。这个类的结构及用例可参阅文章 MQL5 向导：如何创建交易信号模块

通常做法如下：交易信号子类由 CExpertSignal衍生出来，之后，必须用您自己的方法重写类中的 LongCondition()ShortCondition() 虚方法。

有本书 "Strategies of best traders（交易者最佳策略）"（俄语版），书中论述了许多交易策略，我们将注意力集中在反转 K 线形态上，并用 Stochastic, CCI, MFIRSI 振荡指标来确认。

最佳途径是创建分离的子类，此类由 CExpertSignal 中衍生，用于检查 K 线的形态结构。用于验证 K 线形态生成的交易信号，写一个 CCandlePattern 的衍生子类就足够了，并加入必要的特性（如，振荡指标确认）。

此处我们讨论的信号，基于 "3 乌鸦/3 白兵" 反转 K 线形态，确认则依赖 Stochastic 指标。这个交易信号模块基于 CCandlePattern 类，这是一个利用 K 线形态创建交易信号的简单例子。


1. "3 乌鸦" 和 3 "白兵" 反转形态

1.1. “3 乌鸦”形态

一个熊市形态，用于预示当前上升趋势将要反转。这个形态由三根连续长实体的 K 线组成，每根线都收阴，且收盘价都低于前一天的收盘价。

图例. 1. "3 乌鸦" 形态

图例. 1. "3 乌鸦" 形态

识别 "3 乌鸦" 形态已经在 CCandlePattern 类的 CheckPatternThreeBlackCrows 方法中实现：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks formation of "3 Black Crows" candlestick pattern          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternThreeBlackCrows()
  {
//--- 3 乌鸦 
   if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1)) && // (长阴)
      (Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) &&
      (Open(1)-Close(1)>AvgBody(1)) && 
      (MidPoint(2)<MidPoint(3))     && // (低于中点)
      (MidPoint(1)<MidPoint(2)))       
      return(true);
//---
   return(false);
  }

CCandlePattern 类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) 方法用于检测 "3 乌鸦" 形态的形状。


1.2. “3 白兵”形态

一个牛市形态，用于预示当前下降趋势将要反转。这个形态由三根连续长实体的 K 线组成，每根线都收阳，且收盘价都高于前一天的收盘价。

此形态是否有效，要求第二根线长度与前一根线近似，开盘价高于前一根线日内高度的一半偏上，且收盘价靠近日内高点，没有上影线，或上影线较短。三根线都要符合要求。

图例 2. "3 白兵" 形态

图例 2. "3 白兵" 形态

这是识别 "3 白兵" 形态的方法：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks formation of "3 White Soldiers" candlestick pattern       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternThreeWhiteSoldiers()
  {
   //--- 3 白兵
   if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1)) && // 长阳
      (Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) &&
      (Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) &&
      (MidPoint(2)>MidPoint(3))     && // 高于中点
      (MidPoint(1)>MidPoint(2)))
      return(true);
//---
   return(false);
  }

CCandlePattern 类中的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) 方法用于检测 "3 白兵" 形态的形状。


2. Stochastic 指标确认交易信号

采用交易信号来开多单或空单，必须用 Stochastic 指标来确认。信号 %D 线必须高于/低于相应的临界水平 (30 or 70)。

已建仓位的平仓同样依靠 %D 指标线的值。可分 2 种情况完成：

  1. 如果 %D 指标线已经到达反向临界水平 (80 为多单，以及 20 为空单）
  2. 如果反转信号未被确认（当 %D 指标线到达如下水平：20 为多单，以及 80 为空单）

图例 3. "3 白兵" 形态, 由 Stochastic 指标确认

图例. 3. "3 白兵" 形态, 由 Stochastic 指标确认


以下两个方法中实现了检测交易进场、出场条件：

  • int CBC_WS_Stoch::LongCondition() - 检测开多单条件（返回 80） 以及平空仓（返回 40）；
  • int CBC_WS_Stoch::ShortCondition() - 检测开空单条件（返回 80） 以及平多仓（返回 40）。

2.1. 开多单/平空仓

  1. 这个 "3 白兵" 形态的形状必须由 Stochastic 指标确认：StochSignal(1)<30 （最后完整的 Stochastic 信号线值必须小于 30）。

  2. 空单必须被平仓如果 Stochastic 指标信号线已经向上穿越临界水平 20 或 80。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions for entry and exit from market                 |
//| 1) Market entry (open long position, result=80)                  |
//| 2) Market exit (close short position, result=40)                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CBC_WS_Stoch::LongCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx 可用于检测交易程序工作模式
//--- idx=0 - EA 在每个即时价格都检查交易条件
//--- idx=1 - EA 仅在每个新柱线建立时检查交易条件
   int idx   =StartIndex();
//--- 检查开多单条件
//--- 3 白兵形态形状及信号线<30
  if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (StochSignal(1)<30))
     result=80;
//--- 检查平空仓条件
//--- 信号线交叉超买/超卖 (下穿 20, 上穿 80)
   if((((StochSignal(1)>20) && (StochSignal(2)<20)) ||
       ((StochSignal(1)>80) && (StochSignal(2)<80))))
     result=40;
//--- 返回结果
   return(result);
  }

2.2. 开空单/平多仓

  1. 这个 "3 乌鸦" 形态的形状必须由 Stochastic 指标确认：StochSignal(1)>70 （最后完整的 Stochastic 信号线值必须大于 70）。

  2. 多单必须被平仓如果 Stochastic 指标信号线已经向下穿越临界水平 80 或 20。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions for entry and exit from market                 |
//| 1) Market entry (open short position, result=80)                 |
//| 2) Market exit (close long position, result=40)                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CBC_WS_Stoch::ShortCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx 可用于检测交易程序工作模式
//--- idx=0 - EA 在每个即时价格都检查交易条件
//--- idx=1 - EA 仅在每个新柱线建立时检查交易条件
   int idx   =StartIndex();
//--- 检查开空单条件
//--- 3 乌鸦形态形状及信号线>70
  if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) && (StochSignal(1)>70))
     result=80;
//--- 检查平多仓条件
//--- 信号线交叉超买/超卖 (下穿 80, 上穿 20)
   if((((StochSignal(1)<80) && (StochSignal(2)>80)) ||
       ((StochSignal(1)<20) && (StochSignal(2)>20))))
     result=40;
//--- 返回结果
   return(result);
  }


2.3. 使用 MQL5 向导创建交易程序

这个 CBC_WS_Stoch 类没有包含在标准类库中，若要使用它，必须下载 acbc_ws_stoch.mqh 文件（参见附件）并且保存至 客户端目录\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。同样处理 candlepatterns.mqh 文件。重启 MetaEditor 代码编辑器之后，您就可以在 MQL5 向导中使用它们了。

为创建交易程序，启动 MQL5 向导:

图例. 4. 使用 MQL5 向导创建交易程序

图例. 4. 使用 MQL5 向导创建交易程序

为交易程序起个特别名称：

图例. 5. 交易程序的一般属性

图例. 5. 交易程序的一般属性

之后我们要选择交易信号将会使用的模块。

图例. 6. 交易程序的信号属性

图例. 6. 交易程序的信号属性

在我们的案例中，我们仅使用交易信号的一个模块。

加入 "基于 3 乌鸦/3 白兵 信号 由 Stochastic 指标确认" 信号模块：

图例. 7. 交易程序的信号属性

图例. 7. 交易程序的信号属性

交易信号模块被加入：

图例. 8. 交易程序的信号属性

图例. 8. 交易程序的信号属性

您可以选择任何移动属性，但是我们选择 "不使用移动止损"：

图例. 9. 交易程序的移动属性

图例. 9. 交易程序的移动属性

关注资金管理属性，我们将使用 "固定手数交易"：

图例. 10. 交易程序的资金管理属性

图例. 10. 交易程序的资金管理属性

通过点击 "完成" 按钮，我们将会得到生成的交易程序代码，名为 Expert_ABC_WS_Stoch.mq5, 它会被保存在 客户端目录\MQL5\Experts\。

交易程序生成的省缺输入参数：

//--- 主信号线输入参数
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // 开单信号阀值 [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // 平单信号阀值 [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // 执行订单价位
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // 止损位 (点数)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0// 止盈位 (点数)

必须替换为：

//--- 主信号线输入参数
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // 开单信号阀值 [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // 平单信号阀值 [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // 执行订单价位
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // 止损位 (点数)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // 止盈位 (点数)

这个 Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose 输入参数允许设置特殊的开、平单阀值。

在交易信号类 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法的代码中，我们有固定的阀值：

  • 开单: 80；
  • 平仓: 40。

由 MQL5 向导生成的交易程序使用交易信号模块的 "投票数" 来决定开、平单。主模块（作为容器，它由所有添加模块组成）的表决功能也被使用，但它的 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法永远返回 0。

这个主模块的投票结果也被用于对 "投票数" 进行平均。在我们的例子中我们已有: 主模块 + 1 个交易信号模块，所以我们在设置阀值时，将此事实加入。因为这个事实，用于开、平单的阀值必须设为 40=(0+80)/2 和 20=(0+40)/2。

Signal_StopLevel 和 Signal_TakeLevel 输入参数的值设为 0，它意味着无需止盈、止损，仅当平仓条件为真时才会平仓。


2.4. 历史回测结果

我们来讨论交易程序基于历史数据的回测（EURUSD H1，测试周期：2010.01.01-2011.02.02, PeriodK=47, PeriodD=9, PeriodSlow=13, MA_period=5）。

创建交易程序时我们采用固定手数（固定交易手数, 0.1），移动止损算法未采用（不使用移动止损）。


图例. 11. 交易程序的测试结果，基于 3 乌鸦/3 白兵 + Stochastic"

图例. 11. 交易程序的测试结果，基于 3 乌鸦/3 白兵 + Stochastic""


最佳输入参数集合可借助 MetaTrader 5 客户端的 策略测试员 发现。

由 MQL5 向导创建的交易程序代码，附加在 expert_abc_ws_stoch.mq5。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/283

