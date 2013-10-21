加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
演示_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET 和 OBJPROP_YOFFSET) - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2390
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这个例子使用 OBJPROP_XOFFSET 和 OBJPROP_YOFFSET 属性。参看视频: https://www.mql5.com/en/forum/3509/page1#comment_55145.
这个特性允许您将几张图形作为一组使用 (就像网页中使用的 CSS-子画面)。
重要提示: 为了使用 OBJPROP_XOFFSET 和 OBJPROP_YOFFSET 属性，您必须使用 OBJPROP_XSIZE 和 OBJPROP_YSIZE 属性指定可视区域的大小。
编译脚本, 解压缩 archive files.zip 文件至 客户端目录\MQL5\Files\。
启动脚本(Demo_BitmapOffset.ex5) 的编译版，下载它并放于 客户端目录\MQL5\Scripts\。
推荐:
- 使用 资源 可将所有必要对象存于单个 .EX5 文件。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/325
基于 早晨之星 / 黄昏之星形态的交易信号，由 Relative Strength Index (RSI - 相对强度指数) 指标确认。基于此交易策略的交易程序代码可使用 MQL5 向导自动生成。MQL5 向导 - 基于 早晨之星 / 黄昏之星形态的交易信号 + MFI
基于 早晨之星 / 黄昏之星形态的交易信号，由 Market Facilitation Index (MFI - 市场促进指数) 指标确认。基于此交易策略的交易程序代码可使用 MQL5 向导自动生成。
K 线形态交易信号，由 Stochastic 指标确认MQL5 向导 - 基于乌云盖顶(Dark Cloud Cover)/刺穿线(PiercingLine)和RSI的交易信号。
本节讨论基于 "乌云盖顶(Dark Cloud Cover)/刺穿线(PiercingLine) " K线图模式并由Relative Strength Index (RSI) 指标确认的交易信号。基于该策略的EA交易的代码可以被MQL5向导自动生成