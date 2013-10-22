MQL5向导允许基于与客户终端一起提供的 标准库 类快速创建EA交易。 (详细信息参考 使用MQL5 向导快速创建EA交易)。它允许快速检测你的交易想法，你所要做的只是创建你自己的交易信号类。这个类的结构和例子可以在MQL5向导：如何创建交易信号的一个模块一文中找到。

总的思想如下：交易信号的类继承CExpertSignal，下一步，需要使用你自己的方法覆盖 LongCondition()和 ShortCondition() 这两个虚拟方法。

有一本书叫"最佳交易者的策略", 其中讨论了许多交易策略，我们将集中在由 Stochastic, CCI, MFI和RSI这些震荡指标确认的反转K线图模式。



最好的方式是创建继承自CExpertSignal的单独类来检查K线图模式的形成。为确认由K线图模式产生的交易信号，编写继承于CCandlePattern的类并在其中增加必要的特性（比如：由oscillators确认）就可以了。

这里我们将讨论基于 "启明星/黄昏之星" (Morning Doji Star/Evening Doji Star) K线图反转模式并由Stochastic指标确认的信号。. 交易信号模块基于 CCandlePattern 类，它是使用K线图模式创建交易信号的简单实例。

1. K线图反转模式"启明星" 和 "黄昏之星"



1.1. 启明星

这种模式意味跌势的逆转，它由三根蜡烛组成（图1）。大阴线之后是一根实体较小的K线 (颜色不重要) , 它位于大阴线的实体之外。一根较小实体的K线意味着涨和跌的力量均等，市场做好了改变趋势的准备。

该模式的第三根K线是阳线, 它的实体不和第二根K线的实体重叠，并且收盘价位于第一根K线（大阴线）的实体之内。该模型得到的K线也绘制在图1。



如果第二根K线类似十字星K线，模型被命名为“十字启明星”。





图1. "启明星" 和 "十字启明星" K线图模式



"启明星"模式的识别实现在CCandlePattern类的CheckPatternMorningStar() 和 CheckPatternMorningDoji()方法:

bool CCandlePattern::CheckPatternMorningStar() { if ((Open( 3 )-Close( 3 )>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 2 )-Open( 2 ))<AvgBody( 1 )* 0.5 ) && (Close( 2 )<Close( 3 )) && (Open( 2 )<Open( 3 )) && (Close( 1 )>MidOpenClose( 3 ))) return ( true ); return ( false ); } bool CCandlePattern::CheckPatternMorningDoji() { if ((Open( 3 )-Close( 3 )>AvgBody( 1 )) && (AvgBody( 2 )<AvgBody( 1 )* 0.1 ) && (Close( 2 )<Close( 3 )) && (Open( 2 )<Open( 3 )) && (Open( 1 )>Close( 2 )) && (Close( 1 )>Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

CCandlePattern类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_STAR) 和CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_DOJI)方法被用来检测"启明星" 和 "十字启明星" K线图模式的形成。

1.2. 黄昏之星

这种模式意味涨势的逆转，它由三根蜡烛组成（图2）。大阳线之后是一根实体较小的K线 (颜色不重要) , 它位于大阳线的实体之外。一根较小实体的K线意味着涨和跌的力量均等，市场做好了改变趋势的准备。

该模式的第三根K线是阴线, 它的实体不和第二根K线的实体重叠，并且收盘价位于第一根K线（大阳线）的实体之内。该模型得到的K线也绘制在图2。



如果第二根K线类似十字星K线，模型被命名为“十字黄昏星”。.





图2. "黄昏之星" 和 "十字黄昏星" K线图模式



以下是识别"黄昏之星" 和 "十字黄昏星" 模式的方法:

bool CCandlePattern::CheckPatternEveningStar() { if ((Close( 3 )-Open( 3 )>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 2 )-Open( 2 ))<AvgBody( 1 )* 0.5 ) && (Close( 2 )>Close( 3 )) && (Open( 2 )>Open( 3 )) && (Close( 1 )<MidOpenClose( 3 ))) return ( true ); return ( false ); } bool CCandlePattern::CheckPatternEveningDoji() { if ((Close( 3 )-Open( 3 )>AvgBody( 1 )) && (AvgBody( 2 )<AvgBody( 1 )* 0.1 ) && (Close( 2 )>Close( 3 )) && (Open( 2 )>Open( 3 )) && (Open( 1 )<Close( 2 )) && (Close( 1 )<Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

CCandlePattern类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_STAR) 和CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_DOJI)方法被用来检测"黄昏之星" 和 "十字黄昏星" K线图模式的形成。

2. 由Stochastic指标确认交易信号



建立多头或空头头寸的交易信号必须由Stochastic振荡器确认。信号％D线必须大于/低于相应的临界水平（30或70）。

平掉持仓头寸取决于％D指标的值。它有两种情况:



如果%D达到相反的临界水平（多头头寸为80而空头头寸为20） 如果反转信号没有被确认（％D线达到以下水平：多头头寸为20而空头头寸为80）





图3. 由Stochastic指标确认的"黄昏之星" 模式

int CH_HM_Stoch::LongCondition() - 检查建立多头头寸 (返回80) 和平掉空头头寸（返回40）的条件;



int CH_HM_Stoch::ShortCondition() - 检查建立空头头寸 (返回80) 和平掉多头头寸（返回40）的条件。

2.1. 建立多头头寸/平掉空头头寸

“启明星“模式的形成必须由 Stochastic 指标确认: StochSignal(1)<30 (最后结束K线的Stochastic指标信号线的值必须小于30)。 如果Stochastic 指标的信号线向上穿越20或80水平，空头头寸必须被平仓.

int CDC_PL_Stoch::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_STAR) && (StochSignal( 1 )< 30 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )> 20 ) && (StochSignal( 2 )< 20 )) || ((StochSignal( 1 )> 80 ) && (StochSignal( 2 )< 80 )))) result= 40 ; return (result); }

2.2. 建立空头尺寸/平掉多头尺寸

“黄昏之星“模式的形成必须由 Stochastic 指标确认: StochSignal(1)>70 (最后结束K线的Stochastic指标信号线的值必须大于70)。 如果Stochastic 指标的信号线向下穿越80或20水平，多头头寸必须被平仓。

int CMS_ES_Stoch::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_STAR) && (StochSignal( 1 )> 70 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )< 80 ) && (StochSignal( 2 )> 80 )) || ((StochSignal( 1 )< 20 ) && (StochSignal( 2 )> 20 )))) result= 40 ; return (result); }

2.3. 使用MQL5向导创造EA 交易

CMS_ES_Stoch类不包括在标准库类中, 为使用它, 必需下载acms_es_stoch.mqh文件(见附件)并将它保存到client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。candlepatterns.mqh文件也一样。你可以在重启MetaEditor之后在MQL5向导中使用它。



为创建EA交易请启动 MQL5向导:







Fig. 4. 使用MQL5向导创造EA 交易

让我们指定EA交易的名称:







Fig. 5. EA交易的通用属性

在这之后我们需要选择将被使用的交易信号模块。





Fig. 6. EA交易的信号属性

在我们的例子中，我们只使用一个交易信号模块。



增加交易信号模块 "Signals based on Morning/Evening Stars by Stochastic" :







Fig. 7. EA交易的信号属性

添加的交易信号模块:







Fig. 8. EA交易的信号属性

你可以选择任意的追踪属性, 但我们将使用 "Trailing Stop not used（不使用移动止损）":







Fig. 9. EA交易的追踪属性



关于资金管理属性，我们将使用“Trading with fixed trade volume（以固定交易手数交易）”：







Fig. 10. EA交易的资金管理属性



通过按”Finish(完成)“按钮，我们将得到生成的EA交易的代码，代码放置在Expert_AMS_ES_Stoch.mq5, 它将被保存到 terminal_data_folder\MQL5\Experts\.

所生成EA交易的默认输入参数:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

必须被替换为:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose输入参数允许指定建仓和平仓的阈值水平。

在交易信号类的LongCondition() 和ShortCondition()方法的代码中我们指定了阈值的固定值:

建立头寸: 80;

平掉头寸: 40.



由MQL5向导创建的EA交易使用来自交易信号模块的“投票”建立和平掉头寸。主模块(作为容器，它由所有增加的模块组成)的投票也被使用, 但是它的LongCondition()和ShortCondition()方法总是返回0。

主模块的投票结果也被用在“投票”的均算中。在我们的例子中我们有: 主模块 + 1个交易信号模块, 所以我们需要在设置阀值时考虑这个事实。因为这个事实ThresholdOpen和ThresholdClose必须被设置为40=(0+80)/2和20=(0+40)/2。

Signal_StopLevel和Signal_TakeLevel输入参数的值被设置为0, 它意味着只有关闭条件为true时才平仓。

2.4. 历史回测结果



让我们来考察EA交易在历史数据(EURUSD H1, 自定义时段: 2000.01.01-2011.03.16, PeriodK=12,PeriodD=8, PeriodSlow=29, MA_period=4)上的回溯测试。

在创建EA 交易时，我们使用了固定交易量 (固定交易手数, 0.1),未使用移动止损算法 (不使用移动)。





Fig. 11. 基于启明星/黄昏之星和Stochastic的EA交易的测试结果

最优输入参数集合可使用MetaTrader 5客户端的 Strategy Tester找到。

由MQL5向导创建的EA交易代码附加在expert_ams_es_stoch.mq5.