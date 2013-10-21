MQL5向导允许基于与客户终端一起提供的 标准库 类快速创建EA交易。 (详细信息参考 使用MQL5 向导快速创建EA交易)。它允许快速检测你的交易想法，你所要做的只是创建你自己的交易信号类。这个类的结构和例子可以在MQL5向导：如何创建交易信号的一个模块一文中找到。

总的思想如下：交易信号的类继承CExpertSignal，下一步，需要使用你自己的方法覆盖 LongCondition()和 ShortCondition() 这两个虚拟方法。

有一本书叫"最佳交易者的策略", 其中讨论了许多交易策略，我们将集中在由 Stochastic, CCI, MFI和RSI这些震荡指标确认的反转蜡烛图模式。



最好的方式是创建继承自CExpertSignal的单独类来检查蜡烛图模式的形成。为确认由蜡烛图模式产生的交易信号，编写继承于CCandlePattern的类并在其中增加必要的特性（比如：由oscillators确认）就可以了。

这里我们将讨论基于蜡烛图反转模式 "乌云盖顶(Dark Cloud Cover)/刺穿线(PiercingLine) " 并由Stochastic指标确认的信号。. 交易信号模块基于 CCandlePattern 类，它是使用蜡烛图模式创建交易信号的简单实例。

1. 蜡烛图反转模式“乌云盖顶(Dark Cloud Cover)/刺穿线(PiercingLine) ”

1.1.乌云盖顶

它是发生在上升趋势末尾的蜡烛图看跌反转模式。上一天得到一条白色长阳，第二天跳空上涨。然后，第二天收盘在上一天的中点之下。







Fig. 1. "乌云盖顶" 蜡烛图模式

"乌云盖顶" 模式的识别实现在CCandlePattern类的CheckPatternDarkCloudCover()方法:

bool CCandlePattern::CheckPatternDarkCloudCover() { if ((Close( 2 )-Open( 2 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )<Close( 2 )) && (Close( 1 )>Open( 2 )) && (MidOpenClose( 2 )>CloseAvg( 1 )) && (Open( 1 )>High( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

CCandlePattern类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_DARK_CLOUD_COVER) 方法被用来检测"乌云盖顶" 蜡烛图模式的形成。

1.2. 刺穿线

在第二日的下跌缺口延续了跌势。然而，第二天的收盘在上一天的中点之上。这表明熊的底部可能正在形成。用柱图没有用蜡烛图时价格动向看起来那么清晰。第二天的收盘向第一天的实体渗透的越多，反转信号越可能成功。.





图 2. "刺穿线" 蜡烛图模式

“刺穿线”模式的识别实现在CCandlePattern类的CheckPatternPiercingLine()方法:

bool CCandlePattern::CheckPatternPiercingLine() { if ((Close( 1 )-Open( 1 )>AvgBody( 1 )) && (Open( 2 )-Close( 2 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )>Close( 2 )) && (Close( 1 )<Open( 2 )) && (MidOpenClose( 2 )<CloseAvg( 2 )) && (Open( 1 )<Low( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

CCandlePattern类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_PIERCING_LINE) 方法被用来检测"刺穿线" 蜡烛图模式的形成。





2. 由Stochastic指标确认交易信号

建立多头或空头头寸的交易信号必须由Stochastic振荡器确认。信号％D线必须大于/低于相应的临界水平（30或70）。

平掉持仓头寸取决于％D指标的值。它有两种情况:



如果%D达到相反的临界水平（多头头寸为80而空头头寸为20） 如果反转信号没有被确认（％D线达到以下水平：多头头寸为20而空头头寸为80）





图3. 由Stochastic指标确认"乌云盖顶" 模式

2.1. 建立多头头寸/平掉空头头寸

“刺穿线“模式的形成必须由 Stochastic 指标确认: StochSignal(1)<30 (最后结束柱子的Stochastic指标信号线的值必须小于30)。 如果Stochastic 指标的信号线向上穿越20或80水平，空头头寸必须被平仓.

int CDC_PL_Stoch::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_PIERCING_LINE) && (StochSignal( 1 )< 30 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )> 20 ) && (StochSignal( 2 )< 20 )) || ((StochSignal( 1 )> 80 ) && (StochSignal( 2 )< 80 )))) result= 40 ; return (result); }

2.2. 建立空头尺寸/平掉多头尺寸

”刺穿线“模式的形成必须由 Stochastic 指标确认: StochSignal(1)>70 (最后结束柱子的Stochastic指标信号线的值必须大于70)。 如果Stochastic 指标的信号线向下穿越80或20水平，多头头寸必须被平仓。

int CDC_PL_Stoch::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_DARK_CLOUD_COVER) && (StochSignal( 1 )> 70 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )< 80 ) && (StochSignal( 2 )> 80 )) || ((StochSignal( 1 )< 20 ) && (StochSignal( 2 )> 20 )))) result= 40 ; return (result); }

2.3. 使用MQL5向导创造EA 交易

CDC_PL_Stoch类不包括在标准库类中, 为使用它, 必需下载adc_pl_stoch.mqh文件(见附件)并将它保存到client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。candlepatterns.mqh文件也一样。你可以在重启MetaEditor之后在MQL5向导中使用它。



为创建EA交易请启动 MQL5向导:







Fig. 4. 使用MQL5向导创造EA 交易

让我们指定EA交易的名称:







Fig. 5. EA交易的通用属性

在这之后我们需要选择将被使用的交易信号模块。





Fig. 6. EA交易的信号属性

在我们的例子中，我们只使用一个交易信号模块。



增加交易信号模块 "Signals based on Dark Cloud Cover/Piercing Line confirmed by Stochastic" :







Fig. 7. EA交易的信号属性

Module of trade signals added:







Fig. 8. EA交易的信号属性

你可以选择任意的追踪属性, 但我们将使用 "Trailing Stop not used（不使用移动止损）":







Fig. 9. EA交易的追踪属性



关于资金管理属性，我们将使用“Trading with fixed trade volume（以固定交易手数交易）”：







Fig. 10. EA交易的资金管理属性



通过按”Finish(完成)“按钮，我们将得到生成的EA交易的代码，代码放置在Expert_ADC_PL_Stoch.mq5, 它将被保存到 terminal_data_folder\MQL5\Experts\.

所生成EA交易的默认输入参数:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

必须被替换为:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose输入参数允许指定建仓和平仓的阈值水平。

在交易信号类的LongCondition() 和ShortCondition()方法的代码中我们指定了阈值的固定值:

建立头寸: 80;

平掉头寸: 40.



由MQL5向导创建的EA交易使用来自交易信号模块的“投票”建立和平掉头寸。主模块(作为容器，它由所有增加的模块组成)的投票也被使用, 但是它的LongCondition()和ShortCondition()方法总是返回0。

主模块的投票结果也被用在“投票”的均算中。在我们的例子中我们有: 主模块 + 1个交易信号模块, 所以我们需要在设置阀值时考虑这个事实。因为这个事实ThresholdOpen和ThresholdClose必须被设置为40=(0+80)/2和20=(0+40)/2。

Signal_StopLevel和Signal_TakeLevel输入参数的值被设置为0, 它意味着只有关闭条件为true时才平仓。

2.4. 历史回测结果



让我们来考察EA交易在历史数据(EURUSD H1, 自定义时段: 2010.01.01-2011.02.02, PeriodK=9, PeriodD=5, PeriodSlow=20, MA_period=27)上的回溯测试。

在创建EA 交易时，我们使用了固定交易量 (固定交易手数, 0.1),未使用移动止损算法 (不使用移动)。





Fig. 11. 基于乌云盖顶/刺穿线和Stochastic的EA交易的测试结果

最优输入参数集合可使用MetaTrader 5客户端的 Strategy Tester找到。

由MQL5向导创建的EA交易代码附加在expert_adc_pl_stoch.mq5.