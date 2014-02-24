请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该计时器可以友好的显示在当前价格蜡烛旁或者在靠某一个角落显示。
Color颜色，font字体，size大小以及align(anchor)对齐（锚定）可以自由设置。
输入参数：
- color lblColor=C'00,66,99'; // 文本的颜色
- int fontSize=8; // 文本的字体大小
- ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER; // 文本对齐方式
- bool nextToPriceOrAnchor = true; // 文本显示在价格蜡烛旁还是在某个角落显示
- ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER; // 文本显示在哪个角落
- string fontFamily = "Tahoma"; // 文本的字体族
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/455
MTF RSI 平滑（递归）
以递归方式实现的多时间框架平滑RSI指标。改进版Awesome振荡器
这个指标是经典Awesome指标的改进版。它计算两个变化的指数平均的平滑率。
LRMA_Channel通道
该指标对前期价格线性回归以及并在此基础上根据一定规则计算出标准方差值从而描绘出一个价格通道图。MyComment - 新增Comments而继续显示已经存在的Comments。
在一个Chart上新增Comments而之前已经存在的Comments也继续显示。