蜡烛图上的简单计时器 - MetaTrader 5脚本

该计时器可以友好的显示在当前价格蜡烛旁或者在靠某一个角落显示。

Color颜色，font字体，size大小以及align(anchor)对齐（锚定）可以自由设置。

输入参数：

  • color lblColor=C'00,66,99';                                                // 文本的颜色
  • int fontSize=8;                                                                 // 文本的字体大小
  • ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER;  // 文本对齐方式
  • bool nextToPriceOrAnchor = true;                                      // 文本显示在价格蜡烛旁还是在某个角落显示
  • ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER;    // 文本显示在哪个角落
  • string fontFamily = "Tahoma";                                           // 文本的字体族

Simple timer next candle

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/455

