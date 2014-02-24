请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
通道中的点是基于线性回归计算出来的。回归计算的周期是由输入参数lr_per决定。
用2个数组来描绘通道：LR_up描绘了通道的上升部分，而LR_down描绘了下降部分。而差值的大小则由stdev_koef差值系数决定。交易者有了该指标后只需要修改指标代码的一个地方就可以描绘任何数据比如Open价格的通道。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/507
蜡烛图上的简单计时器
该计时器可以友好的显示在当前价格蜡烛旁或者在靠某一个角落显示。MTF RSI 平滑（递归）
以递归方式实现的多时间框架平滑RSI指标。
MyComment - 新增Comments而继续显示已经存在的Comments。
在一个Chart上新增Comments而之前已经存在的Comments也继续显示。CCalendarInputBox
IncGUI库的新CCalendarInputBox控件元素可以用来进行日期或者时间的输入。