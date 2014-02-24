通道中的点是基于线性回归计算出来的。回归计算的周期是由输入参数lr_per决定。

用2个数组来描绘通道：LR_up描绘了通道的上升部分，而LR_down描绘了下降部分。而差值的大小则由stdev_koef差值系数决定。交易者有了该指标后只需要修改指标代码的一个地方就可以描绘任何数据比如Open价格的通道。

