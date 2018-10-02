加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
真实作者: Dmitriy。
该指标基于 MFI（资金流量指数） 及其多信号线分析。 信号线计算算法如下。 我们的指标输入参数作为源数据:
- StartLength - 第一信号线的最小初始值;
- Step - 周期变化步幅;
- StepsTotal - 周期变化的数量。
使用算术级数计算来自多个信号线的任何周期值:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step,
其中 Number 变量值范围从零至 StepsTotal。 获得的期间值将添加到变量数组中，并在每个指标的逐笔报价时使用，以获得平滑的拉里·威廉姆斯百分比范围指标值数组。 计算每个平滑的当前趋势方向，并且还判断整个 MFI 平滑值数组的正/负趋势的数量。
正/负趋势的最终数量依次平滑，并在 DRAW_FILLING 样式类的帮助下形成颜色云状指示线。
该指标中的趋势方向由云的颜色确定，而其推动力由云的宽度确定。 您可以使用超买（UpLevel）和超卖（DnLevel）级别，其值设置为指标最大范围百分比值。
可以从十种可能的版本中选择平滑算法:
- SMA - 简单移动平均线;
- EMA - 指数移动平均线;
- SMMA - 平滑移动平均线;
- LWMA - 线性加权移动平均线;
- JJMA - JMA 适应性平均;
- JJurX - 超线性平均线;
- ParMA - 抛物线平均;
- T3 - Tillson 的多指数平滑;
- VIDYA - 使用 Tushar Chande 算法进行平滑处理;
- AMA - 使用 Perry Kaufman 算法进行平滑处理。
应当注意，Phase1 和 Phase2 参数对于不同的平滑算法具有完全不同的含义。 对于 JMA 它是外部 Phase 变量，范围从 -100 至 +100 变化。 对于 T3 它是平滑率乘以 100，以便更直观, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡器周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。 在其它算法中，这些参数不会影响平均值。 对于 AMA 快速 EMA 周期是固定的且默认值等于 2。 对于 AMA，增长与推动力的比率也等于 2。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在文章“无需附加缓冲区计算中间平均价格序列”中详细描述了类的使用。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input int MFI_Period=13; // MFI 指标周期 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // MFI 指标交易量 //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // 平滑方法 input int StartLength=3; // 初始均化周期 input int WPhase=100; // 平滑参数 // 对于 JJMA 它在 -100 ... +100 间变化，且影响过渡计算品质; // 对于 VIDIA, 它是 CMO 周期, 对于 AMA, 它是慢速均线周期 //---- input uint Step=5; // 周期的变化步幅 input uint StepsTotal=10; // 周期变化数量 //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // 平滑方法 input int SmoothLength=3; // 平滑深度 input int SmoothPhase=100; // 平滑参数 // 对于 JJMA 它在 -100 ... +100 间变化，且影响过渡计算品质; //---- input uint UpLevel=80; // 超买级别 %% input uint DnLevel=20; // 超卖级别 %% input color UpLevelsColor=Blue; // 超买级别颜色 input color DnLevelsColor=Blue; // 超卖级别颜色 input STYLE Levelstyle=DASH_; // 级别样式 input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // 级别宽度 //+----------------------------------------------+
图例 1. UltraMFI 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21750
TD_I指标（Thomas DeMark 指标）是 Thomas R. DeMark 的标准 DeMarker 指标的改编版本。55 MA
一款基于 iMA（移动平均线，MA）的交易系统，均线周期为 55（平均周期是硬编码的，在输入参数中不可改）。
当趋势方向改变并且指标颜色相应改变时，BBands Stop v1 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。Wiseman1
指标根据烛条相对于前一根的位置对烛台进行着色。