真实作者: Dmitriy。

该指标基于 MFI（资金流量指数） 及其多信号线分析。 信号线计算算法如下。 我们的指标输入参数作为源数据:

StartLength - 第一信号线的最小初始值;

- 第一信号线的最小初始值; Step - 周期变化步幅;

- 周期变化步幅; StepsTotal - 周期变化的数量。

使用算术级数计算来自多个信号线的任何周期值:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step,

其中 Number 变量值范围从零至 StepsTotal。 获得的期间值将添加到变量数组中，并在每个指标的逐笔报价时使用，以获得平滑的拉里·威廉姆斯百分比范围指标值数组。 计算每个平滑的当前趋势方向，并且还判断整个 MFI 平滑值数组的正/负趋势的数量。

正/负趋势的最终数量依次平滑，并在 DRAW_FILLING 样式类的帮助下形成颜色云状指示线。

该指标中的趋势方向由云的颜色确定，而其推动力由云的宽度确定。 您可以使用超买（UpLevel）和超卖（DnLevel）级别，其值设置为指标最大范围百分比值。

可以从十种可能的版本中选择平滑算法:

SMA - 简单移动平均线; EMA - 指数移动平均线; SMMA - 平滑移动平均线; LWMA - 线性加权移动平均线; JJMA - JMA 适应性平均; JJurX - 超线性平均线; ParMA - 抛物线平均; T3 - Tillson 的多指数平滑; VIDYA - 使用 Tushar Chande 算法进行平滑处理; AMA - 使用 Perry Kaufman 算法进行平滑处理。

应当注意，Phase1 和 Phase2 参数对于不同的平滑算法具有完全不同的含义。 对于 JMA 它是外部 Phase 变量，范围从 -100 至 +100 变化。 对于 T3 它是平滑率乘以 100，以便更直观, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡器周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。 在其它算法中，这些参数不会影响平均值。 对于 AMA 快速 EMA 周期是固定的且默认值等于 2。 对于 AMA，增长与推动力的比率也等于 2。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在文章“无需附加缓冲区计算中间平均价格序列”中详细描述了类的使用。

input int MFI_Period= 13 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Blue; input color DnLevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

图例 1. UltraMFI 指标