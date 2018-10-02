代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

UltraMFI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1518
等级:
(10)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
UltraMFI.mq5 (22.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Dmitriy

该指标基于 MFI（资金流量指数） 及其多信号线分析。 信号线计算算法如下。 我们的指标输入参数作为源数据:

  • StartLength - 第一信号线的最小初始值;
  • Step - 周期变化步幅;
  • StepsTotal - 周期变化的数量。

使用算术级数计算来自多个信号线的任何周期值:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step,

其中 Number 变量值范围从零至 StepsTotal。 获得的期间值将添加到变量数组中，并在每个指标的逐笔报价时使用，以获得平滑的拉里·威廉姆斯百分比范围指标值数组。 计算每个平滑的当前趋势方向，并且还判断整个 MFI 平滑值数组的正/负趋势的数量。

正/负趋势的最终数量依次平滑，并在 DRAW_FILLING 样式类的帮助下形成颜色云状指示线。

该指标中的趋势方向由云的颜色确定，而其推动力由云的宽度确定。 您可以使用超买（UpLevel）和超卖（DnLevel）级别，其值设置为指标最大范围百分比值。

可以从十种可能的版本中选择平滑算法:

  1. SMA - 简单移动平均线;
  2. EMA - 指数移动平均线;
  3. SMMA - 平滑移动平均线;
  4. LWMA - 线性加权移动平均线;
  5. JJMA - JMA 适应性平均;
  6. JJurX - 超线性平均线;
  7. ParMA - 抛物线平均;
  8. T3 - Tillson 的多指数平滑;
  9. VIDYA - 使用 Tushar Chande 算法进行平滑处理;
  10. AMA - 使用 Perry Kaufman 算法进行平滑处理。

应当注意，Phase1 和 Phase2 参数对于不同的平滑算法具有完全不同的含义。 对于 JMA 它是外部 Phase 变量，范围从 -100 至 +100 变化。 对于 T3 它是平滑率乘以 100，以便更直观, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡器周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。 在其它算法中，这些参数不会影响平均值。 对于 AMA 快速 EMA 周期是固定的且默认值等于 2。 对于 AMA，增长与推动力的比率也等于 2。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在文章“无需附加缓冲区计算中间平均价格序列”中详细描述了类的使用。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                  |
//+----------------------------------------------+
input int MFI_Period=13;                            // MFI 指标周期
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;   // MFI 指标交易量
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // 平滑方法
input int StartLength=3;                // 初始均化周期
input int WPhase=100;                   // 平滑参数
// 对于 JJMA 它在 -100 ... +100 间变化，且影响过渡计算品质;
// 对于 VIDIA, 它是 CMO 周期, 对于 AMA, 它是慢速均线周期
//----  
input uint Step=5;        // 周期的变化步幅
input uint StepsTotal=10; // 周期变化数量
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // 平滑方法
input int SmoothLength=3;                   // 平滑深度
input int SmoothPhase=100;                  // 平滑参数
// 对于 JJMA 它在 -100 ... +100 间变化，且影响过渡计算品质;
//----                          
input uint UpLevel=80;            // 超买级别 %%
input uint DnLevel=20;            // 超卖级别 %%
input color UpLevelsColor=Blue;   // 超买级别颜色
input color DnLevelsColor=Blue;   // 超卖级别颜色
input STYLE Levelstyle=DASH_;     // 级别样式
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1; // 级别宽度
//+----------------------------------------------+

图例 1. UltraMFI 指标

图例 1. UltraMFI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21750

TD_I TD_I

TD_I指标（Thomas DeMark 指标）是 Thomas R. DeMark 的标准 DeMarker 指标的改编版本。

55 MA 55 MA

一款基于 iMA（移动平均线，MA）的交易系统，均线周期为 55（平均周期是硬编码的，在输入参数中不可改）。

BBands_Stop_v1_Alert BBands_Stop_v1_Alert

当趋势方向改变并且指标颜色相应改变时，BBands Stop v1 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。

Wiseman1 Wiseman1

指标根据烛条相对于前一根的位置对烛台进行着色。