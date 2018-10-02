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BBands_Stop_v1_Alert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

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4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: igorad

当趋势方向改变并且指标颜色相应改变时，BBands Stop v1 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。

图例 1. BBands_Stop_v1_Alert 指标。 在第一跟柱线上的趋势方向变化。

图例 1. BBands_Stop_v1_Alert 指标。 在第一跟柱线上的趋势方向变化。

图例 2. BBands_Stop_v1_Alert 指标。 激活警报。

图例 2. BBands_Stop_v1_Alert 指标。 激活警报。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21751

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