真实作者: igorad

当趋势方向改变并且指标颜色相应改变时，BBands Stop v1 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。

图例 1. BBands_Stop_v1_Alert 指标。 在第一跟柱线上的趋势方向变化。

图例 2. BBands_Stop_v1_Alert 指标。 激活警报。