请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: igorad
当趋势方向改变并且指标颜色相应改变时，BBands Stop v1 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。
图例 1. BBands_Stop_v1_Alert 指标。 在第一跟柱线上的趋势方向变化。
图例 2. BBands_Stop_v1_Alert 指标。 激活警报。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21751
UltraMFI
该指标基于 MFI（资金流量指数）及其多信号线分析。TD_I
TD_I指标（Thomas DeMark 指标）是 Thomas R. DeMark 的标准 DeMarker 指标的改编版本。
Wiseman1
指标根据烛条相对于前一根的位置对烛台进行着色。RSI_Expert
一款基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）的智能交易系统。