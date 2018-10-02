真实作者: Pavel Kulko

指标根据烛条相对于前一根的位置对烛台进行着色。

如果烛条的高位与该区间的最高价相比增长，并且烛条的收盘价低于其中值，则颜色为绿色;

如果烛条的低位与该区间的最低价相比降低，并且烛条的收盘价高于其中值，则颜色为粉色。

顺信号方向的烛条较亮; 反方向的烛条则较暗。

图例 1. Wiseman1 指标