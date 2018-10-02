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指标

Wiseman1 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

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4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Wiseman1.mq5 (12.1 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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真实作者: Pavel Kulko

指标根据烛条相对于前一根的位置对烛台进行着色。

  • 如果烛条的高位与该区间的最高价相比增长，并且烛条的收盘价低于其中值，则颜色为绿色;
  • 如果烛条的低位与该区间的最低价相比降低，并且烛条的收盘价高于其中值，则颜色为粉色。

顺信号方向的烛条较亮; 反方向的烛条则较暗。

图例 1. Wiseman1 指标

图例 1. Wiseman1 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21752

BBands_Stop_v1_Alert BBands_Stop_v1_Alert

当趋势方向改变并且指标颜色相应改变时，BBands Stop v1 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。

UltraMFI UltraMFI

该指标基于 MFI（资金流量指数）及其多信号线分析。

RSI_Expert RSI_Expert

一款基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）的智能交易系统。

AlterTrend AlterTrend

指标根据趋势方向为烛条着色。