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真实作者: Pavel Kulko
指标根据烛条相对于前一根的位置对烛台进行着色。
- 如果烛条的高位与该区间的最高价相比增长，并且烛条的收盘价低于其中值，则颜色为绿色;
- 如果烛条的低位与该区间的最低价相比降低，并且烛条的收盘价高于其中值，则颜色为粉色。
顺信号方向的烛条较亮; 反方向的烛条则较暗。
图例 1. Wiseman1 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21752
BBands_Stop_v1_Alert
当趋势方向改变并且指标颜色相应改变时，BBands Stop v1 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。UltraMFI
该指标基于 MFI（资金流量指数）及其多信号线分析。
RSI_Expert
一款基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）的智能交易系统。AlterTrend
指标根据趋势方向为烛条着色。