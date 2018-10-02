代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

TD_I - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1593
等级:
(6)
已发布:
TD_I.mq5 (10.58 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

TD_I指标（Thomas DeMark 指标）是 Thomas R. DeMark 的标准 DeMarker 指标的改编版本。

值的范围是 0.0 到 100.0，替代了标准的 0.0-1.0。 此外，还引入了一个位移：当前柱线的最高价/最低价与前一根柱线的最高价/最低价进行比较，替换为当前柱线的最高价/最低价与给定移位柱线的最高价/最低价进行比较，这样可以过滤噪音。

有四个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Shift - 默认设置为 1，对应 DeMarker;
  • Overbought - 超卖级别;
  • Oversold - 超卖级别。

计算:

TD_I = 100.0 * HighAvg / (HighAvg + Low_Avg)

其中:

HighAvg = SMA(HighDiff, Period)
LowAvg = SMA(LowDiff, Period)
HighDiff = High - High[Shift]
LowDiff = Low[Shift] - Low

图例 1. TD I, period 8, shift 1

图例 1. TD I, period 8, shift 1

图例 2. TD I, period 8, shift 1 + DeMarker with period 8

图例 2. TD I, period 8, shift 1 + DeMarker with period 8

图例 3. TD I, period 8, shift 3 + DeMarker with period 8

图例 3. TD I, period 8, shift 3 + DeMarker with period 8

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21746

55 MA 55 MA

一款基于 iMA（移动平均线，MA）的交易系统，均线周期为 55（平均周期是硬编码的，在输入参数中不可改）。

SVE_ARSI SVE_ARSI

SVE_ARSI（Sylvain Vervoort 的非对称 RSI）指标在 08 年 10 月的“股票和商品”杂志中有所描述。

UltraMFI UltraMFI

该指标基于 MFI（资金流量指数）及其多信号线分析。

BBands_Stop_v1_Alert BBands_Stop_v1_Alert

当趋势方向改变并且指标颜色相应改变时，BBands Stop v1 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。