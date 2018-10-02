请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
TD_I指标（Thomas DeMark 指标）是 Thomas R. DeMark 的标准 DeMarker 指标的改编版本。
值的范围是 0.0 到 100.0，替代了标准的 0.0-1.0。 此外，还引入了一个位移：当前柱线的最高价/最低价与前一根柱线的最高价/最低价进行比较，替换为当前柱线的最高价/最低价与给定移位柱线的最高价/最低价进行比较，这样可以过滤噪音。
有四个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Shift - 默认设置为 1，对应 DeMarker;
- Overbought - 超卖级别;
- Oversold - 超卖级别。
计算:
TD_I = 100.0 * HighAvg / (HighAvg + Low_Avg)
其中:
HighAvg = SMA(HighDiff, Period) LowAvg = SMA(LowDiff, Period) HighDiff = High - High[Shift] LowDiff = Low[Shift] - Low
图例 1. TD I, period 8, shift 1
图例 2. TD I, period 8, shift 1 + DeMarker with period 8
图例 3. TD I, period 8, shift 3 + DeMarker with period 8
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21746
55 MA
一款基于 iMA（移动平均线，MA）的交易系统，均线周期为 55（平均周期是硬编码的，在输入参数中不可改）。SVE_ARSI
SVE_ARSI（Sylvain Vervoort 的非对称 RSI）指标在 08 年 10 月的“股票和商品”杂志中有所描述。
UltraMFI
该指标基于 MFI（资金流量指数）及其多信号线分析。BBands_Stop_v1_Alert
当趋势方向改变并且指标颜色相应改变时，BBands Stop v1 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。