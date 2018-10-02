TD_I指标（Thomas DeMark 指标）是 Thomas R. DeMark 的标准 DeMarker 指标的改编版本。

值的范围是 0.0 到 100.0，替代了标准的 0.0-1.0。 此外，还引入了一个位移：当前柱线的最高价/最低价与前一根柱线的最高价/最低价进行比较，替换为当前柱线的最高价/最低价与给定移位柱线的最高价/最低价进行比较，这样可以过滤噪音。

有四个输入参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Shift - 默认设置为 1，对应 DeMarker;

- 默认设置为 1，对应 DeMarker; Overbought - 超卖级别;

- 超卖级别; Oversold - 超卖级别。

计算: TD_I = 100.0 * HighAvg / (HighAvg + Low_Avg) 其中: HighAvg = SMA(HighDiff, Period) LowAvg = SMA(LowDiff, Period) HighDiff = High - High[Shift] LowDiff = Low[Shift] - Low

图例 1. TD I, period 8, shift 1

图例 2. TD I, period 8, shift 1 + DeMarker with period 8

图例 3. TD I, period 8, shift 3 + DeMarker with period 8