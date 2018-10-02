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EA

55 MA - MetaTrader 5EA

costy_ | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路来自: costy_

MQL5 代码作者: barabashkakvn

此智能交易系统中的 iMA（移动平均线，MA）指标能够更改时间帧（MA: timeframe），水平位移（MA: horizontal shift），平均方法（MA: smoothing type）和应用价格（MA: type of price） - 即平均周期之外的所有参数。 平均周期在代码中提供，等于 55（此数字已用在 EA 名称中）。


它如何运行

EA 仅在新柱线形成期间运行。 一旦当前时间（仅依据钟点，没有分钟和秒），入场间隔从 Start hour>End hour，智能交易系统就会从指标中请求数据。 它并不是从柱线 #0 和 #1 请求数据，而是从 Bar number #ABar number #B 请求数据。

然后比较这两根柱线上的值：如果它们之间的差值大于或等于 Difference between bars #A and #B 的差值 - 将产生开仓信号。 默认情况下禁用 Reverse signals 功能（设置为 false），以下规则适用于信号:

  • 买入信号: MA(Bar number #A) > MA(Bar number #B) + Difference between bars #A and #B;

  • 卖出信号: MA(Bar number #A) < MA(Bar number #B) - Difference between bars #A and #B.

如果启用相反持仓平仓（将 Close opposite positions设置为 true），卖出持仓将在最终买入信号时平仓，反之亦然。


交易量计算

开仓量可以固定 - 在这种情况下，它由 Lots 指定，或根据 Risk 参数计算（在这种情况下，Lots 必须等于零）。


如何优化

您应该针对每个品种和时间帧单独优化 EA。 由于 EA 仅在新柱线形成时执行操作，因此可以在“1分钟 OHLC”逐笔报价生成模式中执行遗传优化。

该图例显示了从 M15 到 H1 时间帧的近似参数限制:

55 均线优化

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21743

SVE_ARSI SVE_ARSI

SVE_ARSI（Sylvain Vervoort 的非对称 RSI）指标在 08 年 10 月的“股票和商品”杂志中有所描述。

Demand_Index Demand_Index

由 James Sibbet 开发的 Demand_Index 指标结合了价格和交易量，通常被认为是价格变化的领先指标。

TD_I TD_I

TD_I指标（Thomas DeMark 指标）是 Thomas R. DeMark 的标准 DeMarker 指标的改编版本。

UltraMFI UltraMFI

该指标基于 MFI（资金流量指数）及其多信号线分析。