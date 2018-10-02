思路来自: costy_

MQL5 代码作者: barabashkakvn

此智能交易系统中的 iMA（移动平均线，MA）指标能够更改时间帧（MA: timeframe），水平位移（MA: horizontal shift），平均方法（MA: smoothing type）和应用价格（MA: type of price） - 即平均周期之外的所有参数。 平均周期在代码中提供，等于 55（此数字已用在 EA 名称中）。





它如何运行

EA 仅在新柱线形成期间运行。 一旦当前时间（仅依据钟点，没有分钟和秒），入场间隔从 Start hour 到 >End hour，智能交易系统就会从指标中请求数据。 它并不是从柱线 #0 和 #1 请求数据，而是从 Bar number #A 和 Bar number #B 请求数据。

然后比较这两根柱线上的值：如果它们之间的差值大于或等于 Difference between bars #A and #B 的差值 - 将产生开仓信号。 默认情况下禁用 Reverse signals 功能（设置为 false），以下规则适用于信号:

买入信号: MA( Bar number #A ) > MA( Bar number #B ) + Difference between bars #A and #B ;

卖出信号: MA(Bar number #A) < MA(Bar number #B) - Difference between bars #A and #B.

如果启用相反持仓平仓（将 Close opposite positions设置为 true），卖出持仓将在最终买入信号时平仓，反之亦然。





交易量计算

开仓量可以固定 - 在这种情况下，它由 Lots 指定，或根据 Risk 参数计算（在这种情况下，Lots 必须等于零）。





如何优化

您应该针对每个品种和时间帧单独优化 EA。 由于 EA 仅在新柱线形成时执行操作，因此可以在“1分钟 OHLC”逐笔报价生成模式中执行遗传优化。

该图例显示了从 M15 到 H1 时间帧的近似参数限制: