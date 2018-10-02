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55 MA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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思路来自: costy_
MQL5 代码作者: barabashkakvn
此智能交易系统中的 iMA（移动平均线，MA）指标能够更改时间帧（MA: timeframe），水平位移（MA: horizontal shift），平均方法（MA: smoothing type）和应用价格（MA: type of price） - 即平均周期之外的所有参数。 平均周期在代码中提供，等于 55（此数字已用在 EA 名称中）。
它如何运行
EA 仅在新柱线形成期间运行。 一旦当前时间（仅依据钟点，没有分钟和秒），入场间隔从 Start hour 到 >End hour，智能交易系统就会从指标中请求数据。 它并不是从柱线 #0 和 #1 请求数据，而是从 Bar number #A 和 Bar number #B 请求数据。
然后比较这两根柱线上的值：如果它们之间的差值大于或等于 Difference between bars #A and #B 的差值 - 将产生开仓信号。 默认情况下禁用 Reverse signals 功能（设置为 false），以下规则适用于信号:
买入信号: MA(Bar number #A) > MA(Bar number #B) + Difference between bars #A and #B;
卖出信号: MA(Bar number #A) < MA(Bar number #B) - Difference between bars #A and #B.
如果启用相反持仓平仓（将 Close opposite positions设置为 true），卖出持仓将在最终买入信号时平仓，反之亦然。
交易量计算
开仓量可以固定 - 在这种情况下，它由 Lots 指定，或根据 Risk 参数计算（在这种情况下，Lots 必须等于零）。
如何优化
您应该针对每个品种和时间帧单独优化 EA。 由于 EA 仅在新柱线形成时执行操作，因此可以在“1分钟 OHLC”逐笔报价生成模式中执行遗传优化。
该图例显示了从 M15 到 H1 时间帧的近似参数限制:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21743
SVE_ARSI（Sylvain Vervoort 的非对称 RSI）指标在 08 年 10 月的“股票和商品”杂志中有所描述。Demand_Index
由 James Sibbet 开发的 Demand_Index 指标结合了价格和交易量，通常被认为是价格变化的领先指标。