指标是基于 Mel Widner 在 TASC 上发表的文章，"Automated Support And Resistance （自动化的支撑与阻力）"的。

定义了两个振荡指标: WSO (Widner 支撑振荡指标) 和 WRO (Widner 阻力振荡指标).

WSO 比较当前的收盘价和最近6个支撑水平，数值范围从 0 到 100. WSO = 0 表示收盘价低于所有六个支撑水平，而 WSO = 100 表示当前收盘价高于所有6个支撑水平。WSO 的改变表示支撑有了变化，或者是以前的水平被突破或者是建立了新的支撑点。WSO 定义为:

WSO = 100(1 – (INT(S1/C) + INT(S2/C) + INT(S3/C) + INT(S4/C) + INT(S5/C) + INT(S6/C))/6)

WRO 的讨论类似，WRO 是把当前收盘价与最近的6个阻力水平相比较，数值范围从 0 到 100. WRO = 0 意思是收盘价低于6个阻力水平，而 WRO = 100 表示当前收盘价高于全部6个阻力水平。WRO 的变化表示阻力有所改变，或者是旧的水平被突破，或者是建立了新的阻力水平。WRO 是如下定义的:

WRO = 100(1 – (INT(R1/C) + INT(R2/C) + INT(R3/C) + INT(R4/C) + INT(R5/C) + INT(R6/C))/6)