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指标是基于 Mel Widner 在 TASC 上发表的文章，"Automated Support And Resistance （自动化的支撑与阻力）"的。
定义了两个振荡指标: WSO (Widner 支撑振荡指标) 和 WRO (Widner 阻力振荡指标).
WSO 比较当前的收盘价和最近6个支撑水平，数值范围从 0 到 100. WSO = 0 表示收盘价低于所有六个支撑水平，而 WSO = 100 表示当前收盘价高于所有6个支撑水平。WSO 的改变表示支撑有了变化，或者是以前的水平被突破或者是建立了新的支撑点。WSO 定义为:
WRO 的讨论类似，WRO 是把当前收盘价与最近的6个阻力水平相比较，数值范围从 0 到 100. WRO = 0 意思是收盘价低于6个阻力水平，而 WRO = 100 表示当前收盘价高于全部6个阻力水平。WRO 的变化表示阻力有所改变，或者是旧的水平被突破，或者是建立了新的阻力水平。WRO 是如下定义的:
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20589
Hurst 指数可以参照为 "依赖指数" 或者 "长线依赖指数". 它量化了一个时间序列的相对趋势，要么强烈地回归均值，要么在一个方向上聚类。分形维度 - Jurik
来自 Mark Jurik 的分形维度，比其它的更加平滑，但是基本规则是一样的: 它不是一个方向性指标，但是可以确定当前市场价格的变化是否有趋势，在使用中应该注意这一点。
这个版本的 WSO (Widner Support Oscillator，Widner 支撑振荡器) 和 WRO (Widner Resistance Oscillator，Widner 阻力振荡器) 在图表上显示了通道，而不是在单独窗口中显示振荡指标值。线性回归研究
带有标准偏差通道的线性回归线。