根据分形维度指数的描述:

Mandelbrot 把分形维度指数 (Fractal Dimension Index, FDI) 一种衡量事物 "怎样复杂和特殊"的方法，FDI 可以用作股票市场的指标。

我们可以把市场上的价格看成“有趋势”或者“振荡”，在价格强力反弹时，价格变化的趋势非常迅猛，接近一条一维直线，并且如果我们相信价格应当以更加曲折的分形形态变化，我们应当假定这几乎直线的变化将在某个点结束，我们可以预测它，而这在某种程度上是足够精确来进行一次交易的。

在趋势之后，价格经常在下一次趋势之前进行一定范围内盘整，假定交易在一个长方形形态中，在一个二维平面中不断之字转向，平面和直线不一样，不会分形，所以我们可能会想到价格会突破范围再回来像分形一样运动，

这样，FDI 就是一种方法来给您图表上的线赋予一个数字，数字将在1.0和2.0之间，价格变化越接近在一个维度的直线，FDI 就越接近 1.0. 价格变化越接近组成一个二维平面，FDI 就越接近 2.0.