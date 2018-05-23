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分形维度指数 (Sevcik/Matulich) - MetaTrader 5脚本
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根据分形维度指数的描述:
Mandelbrot 把分形维度指数 (Fractal Dimension Index, FDI) 一种衡量事物 "怎样复杂和特殊"的方法，FDI 可以用作股票市场的指标。
我们可以把市场上的价格看成“有趋势”或者“振荡”，在价格强力反弹时，价格变化的趋势非常迅猛，接近一条一维直线，并且如果我们相信价格应当以更加曲折的分形形态变化，我们应当假定这几乎直线的变化将在某个点结束，我们可以预测它，而这在某种程度上是足够精确来进行一次交易的。
在趋势之后，价格经常在下一次趋势之前进行一定范围内盘整，假定交易在一个长方形形态中，在一个二维平面中不断之字转向，平面和直线不一样，不会分形，所以我们可能会想到价格会突破范围再回来像分形一样运动，
这样，FDI 就是一种方法来给您图表上的线赋予一个数字，数字将在1.0和2.0之间，价格变化越接近在一个维度的直线，FDI 就越接近 1.0. 价格变化越接近组成一个二维平面，FDI 就越接近 2.0.
这个版本就是根据 FDI 的最初发明者 (Carlos Sevcik) 来制作的，并做出了一点修正: 反转了 Sevcik 发布的公式. 这个错误是由 Alex Matulich 修正的，而这个版本使用的是正确的计算方法。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20586
根据特点，分形维度指数指标不是一种方向性指标，它显示的是是否有趋势。如果 FDI 的数值小于目标阈值，就没有趋势 (市场在振荡). 如果数值高于阈值，市场就是有趋势的。BB MACD 扩展版
BB MACD 是一种 MACD (移动平均聚合分离，Moving Average Convergence Divergence) 指标的变体，它加上了布林带，这有助于侦测趋势的改变点以及衡量当前趋势的强弱。
来自 Mark Jurik 的分形维度，比其它的更加平滑，但是基本规则是一样的: 它不是一个方向性指标，但是可以确定当前市场价格的变化是否有趋势，在使用中应该注意这一点。Hurst 指数
Hurst 指数可以参照为 "依赖指数" 或者 "长线依赖指数". 它量化了一个时间序列的相对趋势，要么强烈地回归均值，要么在一个方向上聚类。