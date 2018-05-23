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很多人已经尝试过构建指标来评估市场是在有趋势或是盘整，Mark Jurik 也是他们中的一员。
这是他自己版本的分形维度，Mark Jurik 的版本比其它的更加平滑，但是基本规则是一样的：它不是一个方向性指标，但是可以判断当前市场价格的变化是否有趋势，在使用中应该注意这一点。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20587
分形维度指数 (Sevcik/Matulich)
Mandelbrot 把分形维度指数 (Fractal Dimension Index, FDI) 一种衡量事物 "怎样复杂和特殊"的方法，FDI 可以用作股票市场的指标。价格变化越接近在一个维度的直线，FDI 就越接近 1.0. 价格变化越接近组成一个二维平面，FDI 就越接近 2.0.分形维度 - Ehlers
根据特点，分形维度指数指标不是一种方向性指标，它显示的是是否有趋势。如果 FDI 的数值小于目标阈值，就没有趋势 (市场在振荡). 如果数值高于阈值，市场就是有趋势的。
Hurst 指数
Hurst 指数可以参照为 "依赖指数" 或者 "长线依赖指数". 它量化了一个时间序列的相对趋势，要么强烈地回归均值，要么在一个方向上聚类。WSP & WRO
WSO (Widner 支撑振荡指标) 和 WRO (Widner 阻力振荡指标).