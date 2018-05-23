很多人已经尝试过构建指标来评估市场是在有趋势或是盘整，Mark Jurik 也是他们中的一员。

这是他自己版本的分形维度，Mark Jurik 的版本比其它的更加平滑，但是基本规则是一样的：它不是一个方向性指标，但是可以判断当前市场价格的变化是否有趋势，在使用中应该注意这一点。