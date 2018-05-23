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来自 Markos Katsanos 一本书 (市场间交易策略，Intermarket Trading Strategies)中的描述 :
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许多交易系统的老问题是无法确定趋势或交易市场是否即将到来。趋势跟踪指标，如MACD或移动平均，往往会被鞭打，因为市场进入非趋势性的拥塞阶段。另一方面，振荡市场（在交易区间市场中运作良好）往往在市场趋势下过早买入或卖出。因此，确定市场阶段和选择适当的指标对系统的成功至关重要。充盈指数指标尝试的是通过把价格变化与过去x天内变化的极值范围相除，取得实际百分比来确定市场的特点。
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与其他类似指标不同，例如垂直水平过滤器(vertical horizontal filter, VHF)，或是 Wilder 的 ADX, 充盈指数是方向性的，因为如下原因：
- 它是自包含的意义上，它消除了对第二个指标，以确定趋势方向的需要。
- 它可以更好地识别趋势反转。
- 在有临时回调的时候它可以提供更准确的读数。
- 图表的空间不会太满。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20431
Dsl - CMO 柱形
Chande 动量振荡指标，加上了间断信号线，而不是使用的静态水平来在主图表上以柱形(如果当前图表类型是柱形或者线形)或者烛形(自动完成)显示趋势。Dsl - CMO
Chande 动量振荡指标，加上了信号线虚线，而不是用于趋势的静态水平。