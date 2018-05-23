来自 Markos Katsanos 一本书 (市场间交易策略，Intermarket Trading Strategies)中的描述 :

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许多交易系统的老问题是无法确定趋势或交易市场是否即将到来。趋势跟踪指标，如MACD或移动平均，往往会被鞭打，因为市场进入非趋势性的拥塞阶段。另一方面，振荡市场（在交易区间市场中运作良好）往往在市场趋势下过早买入或卖出。因此，确定市场阶段和选择适当的指标对系统的成功至关重要。充盈指数指标尝试的是通过把价格变化与过去x天内变化的极值范围相除，取得实际百分比来确定市场的特点。

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与其他类似指标不同，例如垂直水平过滤器(vertical horizontal filter, VHF)，或是 Wilder 的 ADX, 充盈指数是方向性的，因为如下原因：