代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

充盈指数 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1476
等级:
(25)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

来自 Markos Katsanos 一本书 (市场间交易策略，Intermarket Trading Strategies)中的描述 :

...

许多交易系统的老问题是无法确定趋势或交易市场是否即将到来。趋势跟踪指标，如MACD或移动平均，往往会被鞭打，因为市场进入非趋势性的拥塞阶段。另一方面，振荡市场（在交易区间市场中运作良好）往往在市场趋势下过早买入或卖出。因此，确定市场阶段和选择适当的指标对系统的成功至关重要。充盈指数指标尝试的是通过把价格变化与过去x天内变化的极值范围相除，取得实际百分比来确定市场的特点。

...

与其他类似指标不同，例如垂直水平过滤器(vertical horizontal filter, VHF)，或是 Wilder 的 ADX, 充盈指数是方向性的，因为如下原因：

  • 它是自包含的意义上，它消除了对第二个指标，以确定趋势方向的需要。
  • 它可以更好地识别趋势反转。
  • 在有临时回调的时候它可以提供更准确的读数。
  • 图表的空间不会太满。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20431

Dsl - CMO 柱形 Dsl - CMO 柱形

Chande 动量振荡指标，加上了间断信号线，而不是使用的静态水平来在主图表上以柱形(如果当前图表类型是柱形或者线形)或者烛形(自动完成)显示趋势。

Dsl - CMO Dsl - CMO

Chande 动量振荡指标，加上了信号线虚线，而不是用于趋势的静态水平。

毛刺指数 毛刺指数

毛刺指数表示移动价格已高于或低于趋势SMA的百分比。

双重平滑 EMA 双重平滑 EMA

和现有的平滑已有指标不同，双重平滑 EMA 指标与“常规”EMA 相比没有延迟。