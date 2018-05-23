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“三重”系列指标的变体。
“三重”指标的基本版本使用了 Hull 移动平均，使用 Hull 移动平均的一个可能的缺点是 Hull 移动平均在某些情况下可能会超出。
这个版本使用了双重平滑 EMA 而没有使用 Hull 平均, 因为双重平滑 EMA 从来不会超出，那个问题就解决了。作为一种非常平滑的平均，双重平滑 EMA 是一个非常好的过滤器/平均器，可以用于“三重”系列。
提醒一下：三重指标使用了三个值 - 最高价、最低价和收盘价的平均来判断总体趋势的方向和盘整范围 (当价格在最高价和最低价平均值之间的时候)。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20442
涡旋
两条线代表正方向和负方向运动。这些变化将在趋势的变化中交叉和交叉，随着趋势强度的增加而越来越宽。Dsl - 平均的 RSI
该指标使用RSI的过滤价格（而不是使用“原始”价格），并使用断续的信号线进行趋势评估（而不是使用斜率或固定水平）。