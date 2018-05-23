“三重”系列指标的变体。

“三重”指标的基本版本使用了 Hull 移动平均，使用 Hull 移动平均的一个可能的缺点是 Hull 移动平均在某些情况下可能会超出。

这个版本使用了双重平滑 EMA 而没有使用 Hull 平均, 因为双重平滑 EMA 从来不会超出，那个问题就解决了。作为一种非常平滑的平均，双重平滑 EMA 是一个非常好的过滤器/平均器，可以用于“三重”系列。

提醒一下：三重指标使用了三个值 - 最高价、最低价和收盘价的平均来判断总体趋势的方向和盘整范围 (当价格在最高价和最低价平均值之间的时候)。