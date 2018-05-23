Chande 动量振荡指标是由 Tushar Chande 发明的一种动量技术指标，Chande 是在他1994年出版的 "The New Technical Trader （新一代技术交易者）"中介绍到它的，它是通过计算在一定时间内价格上涨的综合与价格下跌的总和之间的差除以该时间内价格变化的总和来得到的，

Chande 动量振荡指标的公式是:

CMO = 100 x ((Su – Sd) / (Su + Sd))

其中:

Su - 价格上涨的总和.

Sd - 价格下跌的总和.

通常 CMO 是用于与静态水平比较的 (常用的水平是 -50 和 +50), 但是这种方法缺少灵活性，而且经常有延迟。这个版本尝试做出了改变，加上了虚线信号线，而不是使用的静态水平来确定趋势。

另外，它不是在独立窗口中显示指标的，而是在主图表上以柱形（如果当前图表类型是柱形或者线形）或者烛形（自动完成）显示的，这样在动量指标与 DSL 水平交叉时更容易确定点的位置。