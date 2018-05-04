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PowerSystem - MetaTrader 5脚本

Jianye Xiong
Jianye Xiong

Jianye Xiong

2 代码
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该指标主要根据EMA指标和MACD指标的斜率计算出信号，下图给出指标原理：

powersystem

当指标附于图表时，效果如下：

powersystem_1

指标使用介绍：

该指标主要用于检查交易方向是否正确：

红色代表上涨，禁止卖出，可以买入或者观望；

绿色代表下跌，禁止买入，可以卖出或者观望；

蓝色代表无趋势，无禁止方向；

趋势的转折：当趋势的延续过程当中，出现蓝色柱，代表趋势的动力不足，给出趋势反转的信号；

注意事项：指标给出的趋势反转信号往往过早，所以实际交易过程中不应把它作为择时指标；

核心代码解释：

      if((macd_main_buffer[i]-macd_main_buffer[i-1])>0 && (ema_buffer[i]-ema_buffer[i-1])>0)
        {
         Power_buffer[i]=1;//rise signal
         color_buffer[i]=1;
        }
      if((macd_main_buffer[i]-macd_main_buffer[i-1])<0 && (ema_buffer[i]-ema_buffer[i-1])<0)
        {
         Power_buffer[i]=-1;//drop signal 
         color_buffer[i]=0;
        }
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