powersystem

该指标主要根据EMA指标和MACD指标的斜率计算出信号，下图给出指标原理：

当指标附于图表时，效果如下：

指标使用介绍：

该指标主要用于检查交易方向是否正确：

红色代表上涨，禁止卖出，可以买入或者观望；

绿色代表下跌，禁止买入，可以卖出或者观望；

蓝色代表无趋势，无禁止方向；

趋势的转折：当趋势的延续过程当中，出现蓝色柱，代表趋势的动力不足，给出趋势反转的信号；

注意事项：指标给出的趋势反转信号往往过早，所以实际交易过程中不应把它作为择时指标；

核心代码解释：