powersystem

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该指标主要根据EMA指标和MACD指标的斜率计算出信号，下图给出指标原理：
当指标附于图表时，效果如下：
指标使用介绍：
该指标主要用于检查交易方向是否正确：
红色代表上涨，禁止卖出，可以买入或者观望；
绿色代表下跌，禁止买入，可以卖出或者观望；
蓝色代表无趋势，无禁止方向；
趋势的转折：当趋势的延续过程当中，出现蓝色柱，代表趋势的动力不足，给出趋势反转的信号；
注意事项：指标给出的趋势反转信号往往过早，所以实际交易过程中不应把它作为择时指标；
核心代码解释：
if((macd_main_buffer[i]-macd_main_buffer[i-1])>0 && (ema_buffer[i]-ema_buffer[i-1])>0) { Power_buffer[i]=1;//rise signal color_buffer[i]=1; } if((macd_main_buffer[i]-macd_main_buffer[i-1])<0 && (ema_buffer[i]-ema_buffer[i-1])<0) { Power_buffer[i]=-1;//drop signal color_buffer[i]=0; }
ThirdPartyTicks
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一款基于两条 iMA (移动平均，MA) 和一条 iRSI (相对强弱指数，RSI) 的智能交易系统。 它跟踪虚拟盈利。 在两个品种上工作。