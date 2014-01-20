CoeffofLine指标显示最可能的未来价格方向 (2-3根柱线).

外推是在时间序列预测领域长期研究的成果。该指标预测未来价格的行为。

该指标解决了数字滤波器在客户端的使用的问题.

该指标产生买卖信号，并在跨越Stochastic Oscillato指标的超买超卖水平线时发出警告。