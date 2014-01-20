代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

箭头和曲线 - MetaTrader 5脚本

Victor G. Lukashuck | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2662
等级:
(20)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

Victor G. Lukashuck

箭头和曲线指标显示价格范围的上下边界。点显示买卖开仓信号，十字架显示平仓信号。

该指标于2007年3月5日发布到mql4.com上的代码基地

箭头和曲线

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/414

Extrapolator Extrapolator

外推是在时间序列预测领域长期研究的成果。该指标预测未来价格的行为。

CoeffofLine CoeffofLine

CoeffofLine指标显示最可能的未来价格方向 (2-3根柱线).

通用数字滤波器 通用数字滤波器

该指标解决了数字滤波器在客户端的使用的问题.

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

该指标产生买卖信号，并在跨越Stochastic Oscillato指标的超买超卖水平线时发出警告。