箭头和曲线 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2662
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者:
Victor G. Lukashuck
箭头和曲线指标显示价格范围的上下边界。点显示买卖开仓信号，十字架显示平仓信号。
该指标于2007年3月5日发布到mql4.com上的代码基地。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/414
