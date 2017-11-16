这个开发库可以让每个 MQL 程序在 Windows 任务栏的通知区域显示单独的图标。这个开发库还可以使您从程序中发送并显示文字信息，或者使用图标来指示特定的程序状态。这个开发库的运行是基于 Shell_NotifyIcon 图标的。为了方便起见，创建了 CNotifyIcon 类来隐藏 Windows API 函数运行的细节，并且提供了一系列方法来操作3个功能元素，包括通知气球和工具提示.

图标和通知气球展示在图1中。

图 1. 图表和通知气球的实例

当鼠标在图标上方掠过的时候会出现工具提示，工具提示的实例展示在图2中.</t1>

图 2. 工具提示的实例

这个开发库可以稳定工作于版本高于 Windows 7/Windows Server 2008 R2的系统中。





图标

图标的大小依赖于您操作系统中在屏幕设置中的DPI，默认使用的是 96 DPI，它对应着 16x16 的图标大小。您需要知道这个，以便于上传大小合适的图片。在这种情况下，您的图片不会被系统另外转换，因而就不会被扭曲。不能上传更小的图片。

您可以通过调用 GetSystemSize() 函数取得所需图片的大小。

int icon_size = CNotifyIcon::GetSystemSize(ICON_SMALL);

为了不为每个 DPI 数值创建图片，您可以准备一个大小，例如 24x24 （最大 DPI 是 144) 或者 32x32 (最大 DPI 是 240). 这样您就可以确保与大多数用户的兼容性，但是在这种情况下，图片会被自动转换(大小将会被缩减)而可能会被扭曲。例子中展示了 32x32 大小的 BMP 图片，32位颜色深度(包括透明度)。

有五种方法来为图标上传图片:

第一种而且最显而易见的方法就是从文件上传，在这种情况下，文件可以位于终端的文件沙盒之外。 CNotifyIcon notify_icon; notify_icon.Icon.LoadFromFile( "D:\\Images\\indicator32.bmp" ); 第二种方法是从资源上传。 #resource "\\Images\\Indicator32.bmp" notify_icon.Icon.LoadFromResource( "::Images\\Indicator32.bmp" ); 第三种方法是传入一个一维数组，在这个方法中，图片被预先转换为 RGBQUAD 结构的一维数组。 const uint icon_array32[ 1024 ]= { 0x00FFFFFF , 0xFFB7B6B3 , 0xFFB7B6B3 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB7B6B3 , 0xFFB7B6B3 , 0x00FFFFFF , 0x00FFFFFF , 0xFFB7B6B3 , 0xFFB7B6B3 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , 0xFFB99213 , ... [数组数据省略] ... ... [数组数据省略] ... ... [数组数据省略] ... ... [数组数据省略] ... ... [数组数据省略] ... ... [数组数据省略] ... ... [数组数据省略] ... ... [数组数据省略] ... ... [数组数据省略] ... ... [数组数据省略] ... ... [数组数据省略] ... ... [数组数据省略] ... }; notify_icon.Icon.LoadFromArray( 32 , 32 ,icon_array32); 第四种方法是通过使用 Base64 编码的字符串来上传。BMP 图片可以使用任何 在线转换器 转为字符串，字符串中不包括头部的部分(使用红色显示)会被传给函数。 data_image/bmp;base64, Qk02EAAAAAAAADYAAAAoAAAAIAAAACAAAAABACAAAAAAAAAQAADDDgAAww4AAAAAAAAAAAAA ... notify_icon.Icon.LoadFromBase64( "Qk02EAAAAAAAADYAAAAoAAAAIAAAACAAAAABACAAAAAAAAAQAADDDgAAww4AAAAAAAAAAAAA... [Base64数据省略] ...... [Base64数据省略] ... ); 第五种也是最后一种方法假定你有DLL，在其中把图片保存为资源，图片基于资源编号来上传，作为实例，我们使用了系统的 shell32.dll, 在那里保存了很多 Windows 图标。 string str_path; StringInit (str_path,MAX_PATH); kernel32::GetSystemDirectoryW(str_path,MAX_PATH); notify_icon.Icon.LoadFromDLL(str_path+ "\\shell32.dll" , 21 );

一开始，创建的是一个不可见的图标，您需要调用 Show() 方法来显示它。

notify_icon.Show();

如需隐藏图标，要调用 Hide() 方法。

notify_icon.Hide();





通知气球

气球的图标可以有两个大小: 小的(SMALL)和大的(LARGE)。Upload 方法就是用于图标的。如果您选择使用小图标 (SMALL), 图片的大小必须严格按照系统设置的大小，否则它将不能显示。这就是为什么我推荐您在气球中使用大图标或者使用任何内建的图标类型 (NIIF_INFO, NIIF_WARNING, NIIF_ERROR).

上传图片的大小不能小于 GetSystemSize() 返回的值。

int balloon_icon_size = CNotifyIcon::GetSystemSize(ICON_LARGE);

为了显示气球，要调用 Show() 方法。

notify_icon.Balloon.Show( "my message" , "my title" ,NIIF_USER,ICON_LARGE, 3000 );

调用 Hide() 可以隐藏它。

notify_icon.Balloon.Hide();

在 Show() 方法中时间间隔的更小的值不会被系统处理 (最小的延迟是大约10秒钟). 为了解决这个限制，我们需要启动计时器并调用 Hide() 方法，算法是在 DoTimer() 函数中实现的。

void OnTimer () { notify_icon.DoTimer(); }





工具提示

工具提示是当您把鼠标掠过图标上的时候显示的，工具提示的文字可以有几行，使用 "

" 来分隔.

notify_icon.ToolTip( "My Indicator

Show the ToolTip" );

下面我提供了一个例子来展示如何在指标中使用这个开发库，图标的颜色指示了 iSAR 的数值，蓝色表示上涨变化，红色表示下跌方向。当方向改变时会显示气球。

#property copyright "avoitenko" #property link "https://www.mql5.com/en/users/avoitenko" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_ARROW #property indicator_color1 clrDodgerBlue , clrOrangeRed #property indicator_width1 2 #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_label1 "SAR" #define BALLOON_TITLE "Parabolic SAR Event" #include <NotifyIcon.mqh> input uint InpUniqueID = 1 ; input double InpSarStep = 0.02 ; input double InpSarMax = 0.2 ; double SarBuffer[]; double ColorBuffer[]; int sar_handle; datetime time_alert; CNotifyIcon notify_icon(InpUniqueID); int OnInit () { sar_handle= iSAR ( NULL , 0 ,InpSarStep,InpSarMax); if (sar_handle== INVALID_HANDLE ) return ( INIT_FAILED ); SetIndexBuffer ( 0 ,SarBuffer); SetIndexBuffer ( 1 ,ColorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX ); ArraySetAsSeries (SarBuffer, true ); ArraySetAsSeries (ColorBuffer, true ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW , 159 ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); notify_icon.ToolTip( "Indicator ID#" + IntegerToString (InpUniqueID)+ "

bool res=notify_icon.Balloon.Icon_Large.LoadFromBase64( "Qk02QAAAAAAAADYAAAAoAAAAQAAAAEAAAAABACAAAAAAAABAAADDDgAAww4AAAAAAAAAAAAA... [Base64数据省略] ...... [Base64数据省略] ...... [Base64数据省略] ...... [Base64数据省略] ...... [Base64数据省略] ... ); if (!res) Print ( "错误: " ,notify_icon. GetLastError ()); notify_icon.Show(); EventSetMillisecondTimer ( 500 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTimer () { notify_icon.DoTimer(); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (time, true ); if (rates_total< 50 ) return ( 0 ); int limit; if (prev_calculated== 0 ) { limit=rates_total- 2 ; ArrayInitialize (SarBuffer, EMPTY_VALUE ); time_alert=time[ 0 ]; notify_icon.Balloon.Show( "SAR started on " + _Symbol + " " +TimeframeToString()+ "." ,BALLOON_TITLE,NIIF_USER,ICON_LARGE, 2500 ); } else { limit=rates_total-prev_calculated; } if ( CopyBuffer (sar_handle, 0 , 0 ,limit+ 1 ,SarBuffer)!=limit+ 1 ) return ( 0 ); for ( int i=limit; i>= 0 && ! _StopFlag ; i--) { if (close[i]>SarBuffer[i]) ColorBuffer[i]= 0 ; else ColorBuffer[i]= 1 ; } if (SarBuffer[ 0 ]<close[ 0 ]) { if (notify_icon.Tag()!= 1 ) { notify_icon.Tag( 1 ); notify_icon.Icon.LoadFromBase64( "Qk02EAAAAAAAADYAAAAoAAAAIAAAACAAAAABACAAAAAAAAAQAAASCwAAEgsAAAAAAAAAAAAA... [Base64数据省略] ...... [Base64数据省略] ... ); } } else { if (notify_icon.Tag()!=- 1 ) { notify_icon.Tag(- 1 ); notify_icon.Icon.LoadFromBase64( "Qk02EAAAAAAAADYAAAAoAAAAIAAAACAAAAABACAAAAAAAAAQAAASCwAAEgsAAAAAAAAAAAAA... [Base64数据省略] ...... [Base64数据省略] ... ); } } if (close[ 1 ]>SarBuffer[ 1 ] && close[ 0 ]<SarBuffer[ 0 ]) { if (time_alert!=time[ 0 ]) { time_alert=time[ 0 ]; notify_icon.Balloon.Show( "SAR goes DOWN on " + _Symbol + " " +TimeframeToString()+ "." ,BALLOON_TITLE,NIIF_USER,ICON_LARGE, 2500 ); } } if (close[ 1 ]<SarBuffer[ 1 ] && close[ 0 ]>SarBuffer[ 0 ]) { if (time_alert!=time[ 0 ]) { time_alert=time[ 0 ]; notify_icon.Balloon.Show( "SAR goes UP on " + _Symbol + " " +TimeframeToString()+ "." ,BALLOON_TITLE,NIIF_USER,ICON_LARGE, 2500 ); } } return (rates_total); } string TimeframeToString( ENUM_TIMEFRAMES tf= PERIOD_CURRENT ) { if (tf== PERIOD_CURRENT ) tf= _Period ; return StringSubstr ( EnumToString (tf), 7 ); }

这个开发库可以在策略测试器中工作，它的代码是与 MQL4 兼容的。这个开发库可以再加上图标动画来做进一步增强，我希望 MQL 社区会使它在开发库的开发中做出贡献。