请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
三重指数平均 (TRIX) 由Jack Hutson开发来作为超买/超卖市场条件的振荡器指标。
它也可以被用作动力指标。三重平滑用于除去价格运动周期小于TRIX周期的环状组件.
这个区域被用作超买或超卖状态(分别为正值和负值)的指标。买入信号是从下方跨越零线，或“空头”背离; 卖出信号是指标从上方跌破零线，或“多头”价格背离. 该指标的显着特点是价格噪声的完美过滤，没有大多数均线所具有的典型的滞后毛病。
三重指数移动平均线指标
计算公式：首先是价格的指数移动平均值被计算:
EMA1(i) = EMA(Price, N, i)其中：
- Price(i) - 当前价格；
- N - EMA 周期;
- EMA1(i) - 指数移动平均的当前值.
EMA2(i) = EMA(EMA1, N, i).二次指数移动均值被再次指数平滑 - 我们得到三重指数移动平均值:
EMA3(i) = EMA(EMA2, N, i);现在计算出指标本身:
TRIX(i) = (EMA3(i) - EMA3(i - 1))/ EMA3(i-1)
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/76
弹性指数动态平均 (VIDYA)
该振荡器测量一段时间内正增量的和以及负增量的和的比率。三重指数移动平均线(TEMA)
TEMA可以用来替代传统移动平均线。它也可以用来平滑价格数据，以及平滑其他指标。
MovingAverages
MovingAverages库包含计算不同类型的移动平均线的函数。ErrorDescription
该库包含一些函数，它们返回运行错误代码及交易服务器返回代码的描述。