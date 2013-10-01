三重指数平均 (TRIX) 由Jack Hutson开发来作为超买/超卖市场条件的振荡器指标。



它也可以被用作动力指标。三重平滑用于除去价格运动周期小于TRIX周期的环状组件.

这个区域被用作超买或超卖状态(分别为正值和负值)的指标。买入信号是从下方跨越零线，或“空头”背离; 卖出信号是指标从上方跌破零线，或“多头”价格背离. 该指标的显着特点是价格噪声的完美过滤，没有大多数均线所具有的典型的滞后毛病。

三重指数移动平均线指标



计算公式：

EMA1(i) = EMA(Price, N, i)



Price(i) - 当前价格；

N - EMA 周期;

EMA1(i) - 指数移动平均的当前值.

EMA2(i) = EMA(EMA1, N, i).



EMA3(i) = EMA(EMA2, N, i);

