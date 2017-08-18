请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_ColorXMUV_Tm EA交易是基于 ColorXMUV MA 信号的，并且可以设置在固定的时间段内进行交易。
当柱关闭时，如果指标颜色有改变，就生成交易信号。
在输入参数中可以指定交易时间来在指定的时间段内进行交易:
input bool TimeTrade=true; //允许在指定时间段内进行交易 input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //交易开始时间 (小时) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //交易开始时间 (分钟) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //交易结束时间 (小时) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //交易结束时间 (分钟)
交易开始的时间使用了两个变量 (小时和分钟)，结束时间也类似。
EA交易中默认设置是允许在整个交易期间进行交易，从0:00开始，而所有仓位在23:59都会平仓。
如果起始时间比指定的结束时间晚，EA交易就会在后一天在制定的时间关闭仓位。
为了使EA交易正确运行，您应当把编译好的 ColorXMUV.ex5 指标文件保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件用于提供非零点差并且在建立仓位的同时就可以设置止损和获利的经济商。您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms(交易算法).
EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 在图表上交易的实例
在 2015 年 GBPUSD H2 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18434
RBVI_Histogram_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 RBVI_Histogram 指标。H_L_
有两条上下边界的重绘的通道，它的算法类似于之字转向(ZigZag)。
DeltaForce
在一个窗口中的两个柱形图，显示了金融资产超买或者超卖状态的程度。NRTR_ATR_STOP_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 NRTR_ATR_STOP 指标。