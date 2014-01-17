代码库部分
CG Oscillator

Witold Wozniak
Nikolay Kositsin
2049
(19)
原作者：

Witold Wozniak

这一指标受到John Ehlers2002年11月发表在杂志“证券和商品市场的技术分析” 上的文章 “使用Fisher变换”的启发。

它生成买入和卖出信号。运用这一指标最简单的交易系统完全和Stochastic Oscillator一样。

参见“在MetaTrader 5中使用Fisher变换和逆Fisher变化来做市场分析”一文

CG Oscillator

CyberCycle CyberCycle

Cyber Cycle 高通滤波器。

瞬时趋势线 瞬时趋势线

当穿越移动平均时，瞬时趋势线发出买入和卖出信号。

Stochastic Cyber Cycle Stochastic Cyber Cycle

自适应随机振荡器。

Stochastic CG Oscillator Stochastic CG Oscillator

Stochastic CG Oscillator是这样一个随机震荡器，它的值不是基于价格序列计算的，而是基于CG振荡器指标值计算的。