CG Oscillator

原作者：



Witold Wozniak

这一指标受到John Ehlers2002年11月发表在杂志“证券和商品市场的技术分析” 上的文章 “使用Fisher变换”的启发。



它生成买入和卖出信号。运用这一指标最简单的交易系统完全和Stochastic Oscillator一样。

参见“在MetaTrader 5中使用Fisher变换和逆Fisher变化来做市场分析”一文。

