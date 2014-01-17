请观看如何免费下载自动交易
CG Oscillator - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2049
等级:
-
已发布:
已更新:
原作者：
Witold Wozniak
这一指标受到John Ehlers2002年11月发表在杂志“证券和商品市场的技术分析” 上的文章 “使用Fisher变换”的启发。
它生成买入和卖出信号。运用这一指标最简单的交易系统完全和Stochastic Oscillator一样。
参见“在MetaTrader 5中使用Fisher变换和逆Fisher变化来做市场分析”一文。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/540
