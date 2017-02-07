代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_Fractal_RSI - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1238
等级:
(20)
已发布:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Fractal_RSI.mq5 (29.27 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Exp_Fractal_RSI.mq5 (17.64 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Vladimir Khlystov

最简单的 EA, 基于分形 RSI。下穿振荡器超买级别时做空, 上穿振荡器超卖级别时做多。在柱线收盘时, 如果有级别穿越, 则形成信号。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2015 品种 AUDUSD H1:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16938

Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2

趋势交易系统 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2, 基于来自来两条 AdaptiveCGOscillator 指标的信号。

Fractal_RSI_HTF Fractal_RSI_HTF

指标 Fractal_RSI 在输入参数中有时间帧选项。

Fractal_WPR Fractal_WPR

拉里·威廉姆斯的百分比范围分形。

FGDI_HTF FGDI_HTF

指标 FGDI 在输入参数中有时间帧选项。