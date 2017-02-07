请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: Vladimir Khlystov
最简单的 EA, 基于分形 RSI。下穿振荡器超买级别时做空, 上穿振荡器超卖级别时做多。在柱线收盘时, 如果有级别穿越, 则形成信号。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2015 品种 AUDUSD H1:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16938
