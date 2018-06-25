一套趋势跟踪交易系统 Exp_Sinewave2_X2，基于两个 Sinewave2 指标的信号。第一个指标基于主线和信号线的位置来判断缓慢趋势的方向。 第二个指标判断交易开仓的时刻，即指示线交叉或接触时。 如果满足以下两个条件，则在柱线收盘时生成入场信号:

快速和慢速趋势信号重合; 快速趋势改变了方向。





EA 输入

input string Trade= "Trade management" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; input string MustTrade= "Trade permissions" ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; input string Filter= "SLOW TREND PARAMETERS" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint Length= 10 ; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; input string Input= "ENTRY PARAMETERS" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ; input uint Length_= 10 ; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

输入参数代码中的字符串变量若包含文本，仅出于 EA 输入参数窗口的显示更直观。

EA 中的指标 Sinewave2_Cloud_HTF 仅出于在策略测试器中更方便地将趋势可视化，且在其它操作模式下它们失效。

为令生成的 EA 正常运行，已编译的 CyclePeriod.ex5, Sinewave2.ex5, 和 Sinewave2_Cloud_HTF.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件设计用于 EA，且需与提供 非零点差，并能够在 开仓同时 设置止损和止盈选项的经纪商一起使用。 您可以在 Trade Algorithms 下载该库的其它版本。

在以下测试中 EA 用到的默认输入参数。 测试中未使用止损和止盈。

测试结果 GBPUSD，2016 全年，H8 慢速趋势，以及在 M30 上依据快速趋势入场:

图例 2. 测试结果图表