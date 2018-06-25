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EA

Exp_Sinewave2_X2 - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (223.62 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Sinewave2.mq5 (22.75 KB) 预览
Sinewave2_Cloud_HTF.mq5 (20.27 KB) 预览
CyclePeriod.mq5 (18.96 KB) 预览
Exp_Sinewave2_X2.mq5 (18.73 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一套趋势跟踪交易系统 Exp_Sinewave2_X2，基于两个 Sinewave2 指标的信号。第一个指标基于主线和信号线的位置来判断缓慢趋势的方向。 第二个指标判断交易开仓的时刻，即指示线交叉或接触时。 如果满足以下两个条件，则在柱线收盘时生成入场信号:

  1. 快速和慢速趋势信号重合;
  2. 快速趋势改变了方向。


EA 输入

//+-------------------------------------------------+
//| EA 指标的输入参数                                |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Trade management";    //+============== 交易管理 ==============+  
input double MM=0.1;               // 交易占存款的份额
input MarginMode MMMode=LOT;       // 判断手数值得方法
input uint    StopLoss_=1000;      // 止损点数
input uint    TakeProfit_=2000;    // 止盈点数
input string MustTrade="Trade permissions";    //+============== 交易许可 ==============+  
input int    Deviation_=10;       // 最大 价格滑点点数
input bool   BuyPosOpen=true;     // 允许入场做多
input bool   SellPosOpen=true;    // 允许入场做空
//+-------------------------------------------------+
//| 过滤器指标的输入参数                             |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="SLOW TREND PARAMETERS";    //+============== 交易参数 ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;  // 1 图表的趋势周期
input uint Length=10;                       // 指标平滑比率 
input uint SignalBar=1;                     // 接收入场信号的柱线编号
input bool   BuyPosClose=true;              // 允许多头持仓依据趋势离场
input bool   SellPosClose=true;             // 允许空头持仓依据趋势离场
//+-------------------------------------------------+
//| 入场指标输入参数                                 |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ENTRY PARAMETERS";       //+=============== 入场参数 ===============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30;  //2 图表的入场周期
input uint Length_=10;                       // 指标周期 
input uint SignalBar_=1;                     // 接收入场信号的柱线编号
input bool   BuyPosClose_=false;             // 允许多头持仓依据信号离场
input bool   SellPosClose_=false;            // 允许空头持仓依据信号离场
//+-------------------------------------------------+

输入参数代码中的字符串变量若包含文本，仅出于 EA 输入参数窗口的显示更直观。

EA 中的指标 Sinewave2_Cloud_HTF 仅出于在策略测试器中更方便地将趋势可视化，且在其它操作模式下它们失效。

为令生成的 EA 正常运行，已编译的 CyclePeriod.ex5, Sinewave2.ex5, 和 Sinewave2_Cloud_HTF.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件设计用于 EA，且需与提供 非零点差，并能够在 开仓同时 设置止损和止盈选项的经纪商一起使用。 您可以在 Trade Algorithms 下载该库的其它版本。

在以下测试中 EA 用到的默认输入参数。 测试中未使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的示例交易

测试结果 GBPUSD，2016 全年，H8 慢速趋势，以及在 M30 上依据快速趋势入场:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20953

SilverTrend_x10 SilverTrend_x10

SilverTrend_x10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 SilverTrend 指标蜡烛图的颜色。

MultiSilverTrend_x10 MultiSilverTrend_x10

MultiSilverTrend_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 SilverTrend 指标的颜色来展现当前趋势的信息。

双均线交叉智能系统 双均线交叉智能系统

一款基于两条 iMA (移动平均线，MA) 均线的智能交易系统。

MACD Stochastic 2 MACD Stochastic 2

可调时间帧的 iMACD (移动均线收敛/发散，MACD) 和当前时间帧的随机指标。