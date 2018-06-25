加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Exp_Sinewave2_X2 - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 2129
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一套趋势跟踪交易系统 Exp_Sinewave2_X2，基于两个 Sinewave2 指标的信号。第一个指标基于主线和信号线的位置来判断缓慢趋势的方向。 第二个指标判断交易开仓的时刻，即指示线交叉或接触时。 如果满足以下两个条件，则在柱线收盘时生成入场信号:
- 快速和慢速趋势信号重合;
- 快速趋势改变了方向。
EA 输入
//+-------------------------------------------------+ //| EA 指标的输入参数 | //+-------------------------------------------------+ input string Trade="Trade management"; //+============== 交易管理 ==============+ input double MM=0.1; // 交易占存款的份额 input MarginMode MMMode=LOT; // 判断手数值得方法 input uint StopLoss_=1000; // 止损点数 input uint TakeProfit_=2000; // 止盈点数 input string MustTrade="Trade permissions"; //+============== 交易许可 ==============+ input int Deviation_=10; // 最大 价格滑点点数 input bool BuyPosOpen=true; // 允许入场做多 input bool SellPosOpen=true; // 允许入场做空 //+-------------------------------------------------+ //| 过滤器指标的输入参数 | //+-------------------------------------------------+ input string Filter="SLOW TREND PARAMETERS"; //+============== 交易参数 ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // 1 图表的趋势周期 input uint Length=10; // 指标平滑比率 input uint SignalBar=1; // 接收入场信号的柱线编号 input bool BuyPosClose=true; // 允许多头持仓依据趋势离场 input bool SellPosClose=true; // 允许空头持仓依据趋势离场 //+-------------------------------------------------+ //| 入场指标输入参数 | //+-------------------------------------------------+ input string Input="ENTRY PARAMETERS"; //+=============== 入场参数 ===============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2 图表的入场周期 input uint Length_=10; // 指标周期 input uint SignalBar_=1; // 接收入场信号的柱线编号 input bool BuyPosClose_=false; // 允许多头持仓依据信号离场 input bool SellPosClose_=false; // 允许空头持仓依据信号离场 //+-------------------------------------------------+
输入参数代码中的字符串变量若包含文本，仅出于 EA 输入参数窗口的显示更直观。
EA 中的指标 Sinewave2_Cloud_HTF 仅出于在策略测试器中更方便地将趋势可视化，且在其它操作模式下它们失效。
为令生成的 EA 正常运行，已编译的 CyclePeriod.ex5, Sinewave2.ex5, 和 Sinewave2_Cloud_HTF.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件设计用于 EA，且需与提供 非零点差，并能够在 开仓同时 设置止损和止盈选项的经纪商一起使用。 您可以在 Trade Algorithms 下载该库的其它版本。
在以下测试中 EA 用到的默认输入参数。 测试中未使用止损和止盈。
测试结果 GBPUSD，2016 全年，H8 慢速趋势，以及在 M30 上依据快速趋势入场:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20953
SilverTrend_x10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 SilverTrend 指标蜡烛图的颜色。MultiSilverTrend_x10
MultiSilverTrend_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 SilverTrend 指标的颜色来展现当前趋势的信息。
一款基于两条 iMA (移动平均线，MA) 均线的智能交易系统。MACD Stochastic 2
可调时间帧的 iMACD (移动均线收敛/发散，MACD) 和当前时间帧的随机指标。