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SilverTrend_x10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 SilverTrend 指标蜡烛图的颜色。 趋势延续显示为一个正方形，而趋势变化显示为一个圆圈。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; //图表 1 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; //图表 2 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; //图表 3 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; //图表 4 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; //图表 5 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; //图表 6 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; //图表 7 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; //图表 8 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; //图表 9 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; //图表 10 周期 input uint SignalBar=1; //用于接收信号的柱线编号 (0 - 当前柱线) //---- SilverTrend 参数 input int SSP=9; input int RISK=3; //风险级别 //---- 指标绘图参数 input color CpColor=clrBlueViolet; //指标名称的颜色 input color UpUpColor=clrLimeGreen; //增长趋势和增长烛条的颜色 input color UpDnColor=clrTeal; //增长趋势和下跌烛条的颜色 input color ZrColor=clrGray; //无变化的颜色 input color DnUpColor=clrPurple; //下跌趋势和增长烛条的颜色 input color DnDnColor=clrRed; //下跌趋势和下跌烛条的颜色 input int FontSize=11; //字号 input type_font FontType=Font14; //字体 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //边角位置 input uint Y_=20; //垂直位置 input uint X_=5; //水平位置
若要运行指标，必须将 BrainTrend.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. 指标 SilverTrend_x10
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20951
MultiSilverTrend_x10
MultiSilverTrend_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 SilverTrend 指标的颜色来展现当前趋势的信息。正弦波云图 HTF
正弦波指标形成彩色云，在输入参数中提供时间帧选择选项。
Exp_Sinewave2_X2
一套趋势跟踪交易系统 Exp_Sinewave2_X2，基于两个 Sinewave2 指标的信号双均线交叉智能系统
一款基于两条 iMA (移动平均线，MA) 均线的智能交易系统。