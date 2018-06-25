SilverTrend_x10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 SilverTrend 指标蜡烛图的颜色。 趋势延续显示为一个正方形，而趋势变化显示为一个圆圈。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0= PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_H2 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_H3 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3= PERIOD_H4 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4= PERIOD_H6 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5= PERIOD_H8 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6= PERIOD_H12 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7= PERIOD_D1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8= PERIOD_W1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9= PERIOD_MN1 ; input uint SignalBar= 1 ; input int SSP= 9 ; input int RISK= 3 ; input color CpColor= clrBlueViolet ; input color UpUpColor= clrLimeGreen ; input color UpDnColor= clrTeal ; input color ZrColor= clrGray ; input color DnUpColor= clrPurple ; input color DnDnColor= clrRed ; input int FontSize= 11 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;

若要运行指标，必须将 BrainTrend.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 SilverTrend_x10