请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在标准的 Zigzag.mq4 指标中添加使用 DRAW_SECTION 。这种风格的划线方式允许在两个不同的柱之间放置点。划线风格 DRAW_ZIGZAG 可以避免限制。为此我们在标准的指标插入了这种划线风格。指标 Zigzag2_R_.mql4诠释这种风格。增加的代码如下: 当前柱的最高值高于先前柱时或当前柱的最低值低于先前柱时，处理外部柱。代码同样显示在颜色上，两个柱的第一个柱为指定的颜色。
#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red
从mql4其他程序中调用指标使用:
iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 0, index) - peaks iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 1, index) - bottoms
以处理外部柱为例。对于这种情况你可以使用自己的运算方式。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7762
威廉姆斯累积/派发指标 W A/D
威廉姆斯累积/派发指标 W_A/D累计价格变动的"累积"和反方向的 "派发"。MTF_DeMarker
Demarka的又一个指标。该指标是根据当前柱的最大值和先前柱的最大值做比较构建的。
蔡金波动性指标 - CHV
该波动指标是蔡金账户对于最高和最低价格之间的价差设定的。该波动值是以最高和最低的之间的范围宽度为基础的。FX5_SelfAdjustingRSI
指标 FX5_SelfAdjustingRSI。