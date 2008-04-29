代码库部分
Zigzag2 R - MetaTrader 4脚本

5540
(7)
在标准的 Zigzag.mq4 指标中添加使用 DRAW_SECTION 。这种风格的划线方式允许在两个不同的柱之间放置点。划线风格 DRAW_ZIGZAG 可以避免限制。为此我们在标准的指标插入了这种划线风格。指标 Zigzag2_R_.mql4诠释这种风格。增加的代码如下: 当前柱的最高值高于先前柱时或当前柱的最低值低于先前柱时，处理外部柱。代码同样显示在颜色上，两个柱的第一个柱为指定的颜色。



#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red

从mql4其他程序中调用指标使用:



iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 0, index) - peaks 
iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 1, index) - bottoms

以处理外部柱为例。对于这种情况你可以使用自己的运算方式。




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7762

