在标准的 Zigzag.mq4 指标中添加使用 DRAW_SECTION 。这种风格的划线方式允许在两个不同的柱之间放置点。划线风格 DRAW_ZIGZAG 可以避免限制。为此我们在标准的指标插入了这种划线风格。指标 Zigzag2_R_.mql4诠释这种风格。增加的代码如下: 当前柱的最高值高于先前柱时或当前柱的最低值低于先前柱时，处理外部柱。代码同样显示在颜色上，两个柱的第一个柱为指定的颜色。

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red

从mql4其他程序中调用指标使用:



iCustom ( NULL , 0 , " Zigzag2_R_ " , 12 , 5 , 3 , 0 , index ) - peaks iCustom ( NULL , 0 , " Zigzag2_R_ " , 12 , 5 , 3 , 1 , index ) - bottoms



以处理外部柱为例。对于这种情况你可以使用自己的运算方式。

