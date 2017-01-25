在输入参数中带有时段选择选项的 ColorJSatl_Digit 指标。

能量均衡(Balance of Power, BOP)指标是一个彩色柱形图，它显示了当前趋势的强度和方向，并且可以发送提醒，电子邮件以及向移动设备上发送推送通知。