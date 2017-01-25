请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的 si_q_asi 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
本指标需要 si_q_asi.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. si_q_asi_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16401
Bear_Bulls_Power_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Bear_Bulls_Power 指标。Waddah_Attar_Trend_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Waddah_Attar_Trend 指标。
ColorJSatl_Digit_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorJSatl_Digit 指标。BalanceOfPower_Histogram_Alert
能量均衡(Balance of Power, BOP)指标是一个彩色柱形图，它显示了当前趋势的强度和方向，并且可以发送提醒，电子邮件以及向移动设备上发送推送通知。