在输入参数中带有时段选择选项的 i4_DRF_v3 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
本指标需要 i4_DRF_v3.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. i4_DRF_v3_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16267
i4_DRF_v2_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i4_DRF_v2 指标。ColorXvaMA_Digit
可以替换移动平均的 vaMA 指标。它把最近的价格数值显示为标签，并且可以把通道的水平近似到所需小数点位数。
ColorXvaMA_Digit_StDev V2
可以替换移动平均的 vaMA 指标。它把最近的价格数值显示为标签，并且可以把通道的水平近似到所需小数点位数。另外，它还基于标准偏差算法使用彩色点指示了趋势的强度。Fibo ZigZag
Fibo ZigaZag 可以使用斐波那契比率计算可能的支撑和阻力水平。