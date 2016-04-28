请观看如何免费下载自动交易
一个基于ASCtrend指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果指标中的彩色点出现就生成信号，
本EA交易需要编译好的ASCtrend.ex5指标文件以便正常运行，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件允许使用在提供了非零点差的经纪商平台上的EA交易中，并有选项可以在建立仓位的时刻设置止损和获利。您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).
在测试中使用的是EA交易的默认输入参数，显示如下。在测试中没有使用止损和获利.
图 1. 在图表上交易的实例
在2015年 GBPUSD H4上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15186
