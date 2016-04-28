在输入参数中含有时段选择选项的 BB_OsMA 指标。

基于一个移动平均的三个布林带通道，并在标签中显示了最新的价格数值。

这是一个用于判断上涨高点或下跌低点的普通而简单的指标。

在输入参数中带有时段选择选项的 Extrem_N 指标。