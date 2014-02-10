该类设计用来在 MQL5 程序中支持消息文本的本地化。简言之, 所有通过 Print() 函数帮助输出的日志, 以及 Alert(), Comment(), MessageBox() 中的文本消息都可以在代码中完成多语言。

Class 方法:

bool init(string progName, ENUM_LANGUAGES lang) - 初始化对象。一开始, 我们从 LanguagesEnum.mqh 文件的列表中设置程序名以及代码语言。

- 初始化对象。一开始, 我们从 LanguagesEnum.mqh 文件的列表中设置程序名以及代码语言。 string tr(string str) - 翻译 str* 字符串。



- 翻译 str* 字符串。 void print(string str) - 日志中翻译 str* 字符串的类型

- 日志中翻译 str* 字符串的类型 void alert(string str) - 显示翻译后的字符串警报*。

- 显示翻译后的字符串警报*。 void comment(string str) - 显示翻译后的字符串注释*。

- 显示翻译后的字符串注释*。 int messageBox(string text, string caption=NULL, int flags=0) - 在消息窗口中显示翻译后的文本*, 并翻译窗口标题*。返回 MessageBox() 的返回代码。以及在 MessageBox(), 不能从用户指标中获取这个方法。

- 在消息窗口中显示翻译后的文本*, 并翻译窗口标题*。返回 MessageBox() 的返回代码。以及在 MessageBox(), 不能从用户指标中获取这个方法。 * - 如果语言文件没有相应翻译则返回/显示原始字符串。

用法:

下载 Translator.mqh 和 LanguagesEnum.mqh 文件至 MetaTrader 5\MQL5\Include 文件夹。该类它自己位于第一个文件, 语言列表位于第二个文件, 编码标准 ISO 639 (在此阶段只有客户端使用的翻译语言列在文件中。如有必要您可以添加任意语言代码, 优选遵照 ISO639 标准, 以避免混淆);

为 "它的" 语言按照 Alias ​​= Translation 格式创建翻译文本, 此处 Alias 是一个翻译字符串别名, 以及随后调用类方法时的字符串参数, Translation 是最终显示的文本翻译;

语言文件编码: UTF8(不带 BOM);



文件名限制为如下格式: <MQL5 代码名>.<拉丁大写字母语言代码>.ini。例如, 程序 MyCode 的俄语翻译文本必须是 MyCode.ru.ini。最终, 语言文件的数量必须与您打算翻译的语言数量相对应;



将创建的翻译文件放在 MetaTrader 5\MQL5\Files\Languages 文件夹。



代码中:

在代码 (EA, 指标, 脚本) 中包含翻译文件 (# include <Traslator.mqh>);



创建对象。例如, CTranslator ru;

添加翻译输入参数。例如, input ENUM_LANGUAGES InpToLanguage = RU;



初始化对象。例如, ru.init(MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME), InpToLanguage);

如果必要, 使用任意这些方法。例如, ru.print("您的文本")。

重要事项 如果需要的文件不存在或文件没有适用的别名, 则传递到方法中的字符串将会被直接显示。

作为一个说明性的例子 Sample.mq5 脚本和它的两个翻译成俄语和日语的附加语言文件。脚本的工作结果 (首先它在图表中运行, 按参数翻译成俄文, 然后是日文):





推荐:

如果没有语言文件, 所有的消息将显示为英文,

需要编写翻译成英语的特殊文件将被自动淘汰 (那些在 Joomla CMS 扩展下的人大概更容易理解它, 因为逻辑是一样的)。



尽管别名可以写成任意语言并且别名可能只是一个缩写, 而不是整个短语。最好以英文书写而且不用缩写。所以: