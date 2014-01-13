实际作者:

igorad

本振荡器显示关注的 RSI (相对强度指数) 技术指标的数值。RSI 指标显示为橙色, 云颜色则依据趋势方向。蓝色为买信号, 而品红色表示卖信号。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 18.10.2007。

