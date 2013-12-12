Schaff 趋势周期

真实作者:

Doug Schaff

Schaff 趋势周期指标是一个周期振荡器，以计算周期性 随机振荡指标 和 MАСD 线创建。其结果是，开发者设法实现的指标脚本，操作更稳定，结果更可靠。图表几乎不受市场上不可避免地出现的短期趋势影响。但市场情形急剧变化，本指标会生成相应的警告。

Schaff 趋势周期指标的作者是 Doug Schaff，经济学家，他对金融市场交易结果的观察，令他开发并用数学方法证明了货币趋势几乎从来没有自发的行为。随着时间的推移，趋势方向恢复为基本状态，其上升和下降的周期开始重复，即有一定的周期性。并且市场指标 / 振荡器的可靠性能够显著提高，此种情况，被认为是周期性。经过进行大量研究之后，这个理论在 2008 年被确认。之后 Doug Schaff 的数学模型被用来开发新的 Schaff 趋势周期指标。

除了趋势周期性的考虑，结合趋势方向变化的两种不同计算方法，可以用来改善 Schaff 趋势周期指标的可靠性，并减少它的假信号的数量。这些方法是随机振荡器和 MACD 平滑处理。

为便于说明，该指标的操作区域是标准单位范围从 0 到 100。使用两个触发水平 — 25 和 75。

以下输入参数用于 Schaff 趋势周期指标设置:

MAShort 省缺等于 23。这个参数表示计算 MACD 线时的快速均线周期值。其值不得低于 MALong 参数值，否则必须被修正;

MALong 参数省缺值等于 50。它是计算 MACD 线时的慢速均线周期值。它的值必须一直大于 MAShort 参数，以保证指标的正常操作;

Cycle (省缺 = 10). 这个参数设置图表周期的周期性长度。由此产生的周期是两倍，是因为两个随机指标均因此计算。

外汇交易中使用 Schaff 趋势周期指标的最简单的方法是：指示线下穿 80 时做空货币，指示线上穿 20 时做多。为了尽量减少假信号的数量，Doug Schaff 建议跟踪以下图表行为模型。对于一个做多信号，信号触发柱线的下一根柱线，收盘价应该高于触发柱线的收盘价。对于一个做空信号，信号触发柱线的下一根柱线，收盘价应该低于触发柱线的收盘价。信号触发柱线应该在相应水平线 20 之上或 80 之下。

该指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应当注意的是，Phase 参数对不同的平滑算法具有完全不同的含义。

对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。

对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;



对于 VIDYA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速 EMA 周期;

对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，提升功率的比值也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。