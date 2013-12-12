代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ColorMomentum_AMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1970
等级:
(17)
已发布:
已更新:
colormomentum_ama.mq5 (12.89 KB) 预览
momentum_ama.mq5 (10.82 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标的创建基于 动量 指标数值以 Perry Kaufman 的算法 进行平滑处理:

Indicator[bar]=AMA(Momentum(Price[bar])) 

在本指标中突破零轴是主要的交易信号。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

ColorMomentum_AMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/468

X2MA X2MA

通用移动均线带有双平滑，且平滑算法可从一打变种中选择。

MACD_Histogram MACD_Histogram

此指标在图表中显示 MACD 直方图和价格偏离。

Chaikin 波动指数与平滑算法选择 Chaikin 波动指数与平滑算法选择

Chaikin 波动指数在最小和最大之间的范围宽度基础上判断波动。该指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。

布林带集合 布林带集合

布林带集合，通用平滑算法的布林带集合基础上创建。