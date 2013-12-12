请观看如何免费下载自动交易
ColorMomentum_AMA - MetaTrader 5脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本指标的创建基于 动量 指标数值以 Perry Kaufman 的算法 进行平滑处理:
Indicator[bar]=AMA(Momentum(Price[bar]))
在本指标中突破零轴是主要的交易信号。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/468
