Witold Wozniak
本指标在图表上绘制两条均线 (领先和它的 EMA 平滑)， 其出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术" 。它们的交叉时刻可作为交易信号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/592
三极点超级平滑滤波器出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"，在本指标中用于均线计算。两极点超级平滑滤波器
两极点超级平滑滤波器出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"，在本指标中用于均线计算。
修改椭圆滤波器出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"Laguerre 过滤器
本指标在图表上绘制两条均线， 其出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。