实际作者:

Witold Wozniak

本指标在图表上绘制两条均线 (领先和它的 EMA 平滑)， 其出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术" 。它们的交叉时刻可作为交易信号。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/592

