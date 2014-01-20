代码库部分
MAMA - MetaTrader 5脚本

发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2027
等级:
(28)
已发布:
已更新:
mama.mq5 (8.89 KB) 预览
mama_optim.mq5 (9.19 KB) 预览
原作者:

约翰·埃勒斯

该指标是一个基于EMA算法的移动平均线并随着金融商品的当前波动而波动。

该指标由两条平均线组成 - 快速MAMA (绿线) 和 慢速FAMA (红线). 平均值的交叉提供了市场进入和退出的信号。

该指标的两个变种为: MAMA.mq5和MAMA_Optim.mq5. 它们唯一的不同是，第二个更多地为节约计算机资源而进行了优化，更适用于专家交易中，而第一个有更清晰的代码。

MAMA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/400

