喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MAMA - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2027
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
原作者:
约翰·埃勒斯
该指标是一个基于EMA算法的移动平均线并随着金融商品的当前波动而波动。
该指标由两条平均线组成 - 快速MAMA (绿线) 和 慢速FAMA (红线). 平均值的交叉提供了市场进入和退出的信号。
该指标的两个变种为: MAMA.mq5和MAMA_Optim.mq5. 它们唯一的不同是，第二个更多地为节约计算机资源而进行了优化，更适用于专家交易中，而第一个有更清晰的代码。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/400
