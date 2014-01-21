代码库部分
iMovment - MetaTrader 5脚本

Dmitry Fedoseev
imovment.mq5 (6.41 KB) 预览
本指标依据趋势方向和价格走势, 绘制不同颜色的蜡烛图。

如果价格自最高 / 最低回撤，其值小于 Movment 参数值，本指标平滑地改变它的彩色。

回撤值如果大于 Movment 参数，考虑作为趋势变化，指标平滑地改变它的颜色，直到下一次回撤等于 Movment 参数。

iMovment 指标

参数:

  • Movment - 价格走势点数, 趋势改变的必要值;
  • UpColor - 上行趋势蜡烛图颜色;
  • UpBackColor - 上行趋势的"回撤"蜡烛图颜色;
  • DnColor - 下行趋势蜡烛图颜色;
  • DnBackColor - 下行趋势的"回撤"蜡烛图颜色;
  • Auto5Digits - 如果平台是 5 位报价, 参数 Movment 乘以 10, 如果是 3 位报价, 则乘以 5.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/99

iBBFill iBBFill

本指标绘制布林带 ®, 依据趋势方向填充不同颜色。

XmlParser XmlParser

一款简单 XML-解析器, 基于 msxml 库。

ZeroLag MACD ZeroLag MACD

ZeroLag MACD 指标用前柱线的颜色显示直方图。

Murrey 数学线 (支撑和阻力) Murrey 数学线 (支撑和阻力)

本指标绘制所有可用历史数据的 Murrey 数学线,它不使用任何对象。