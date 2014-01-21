本指标依据趋势方向和价格走势, 绘制不同颜色的蜡烛图。



如果价格自最高 / 最低回撤，其值小于 Movment 参数值，本指标平滑地改变它的彩色。

回撤值如果大于 Movment 参数，考虑作为趋势变化，指标平滑地改变它的颜色，直到下一次回撤等于 Movment 参数。

参数: