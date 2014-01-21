请观看如何免费下载自动交易
本指标依据趋势方向和价格走势, 绘制不同颜色的蜡烛图。
如果价格自最高 / 最低回撤，其值小于 Movment 参数值，本指标平滑地改变它的彩色。
回撤值如果大于 Movment 参数，考虑作为趋势变化，指标平滑地改变它的颜色，直到下一次回撤等于 Movment 参数。
参数:
- Movment - 价格走势点数, 趋势改变的必要值;
- UpColor - 上行趋势蜡烛图颜色;
- UpBackColor - 上行趋势的"回撤"蜡烛图颜色;
- DnColor - 下行趋势蜡烛图颜色;
- DnBackColor - 下行趋势的"回撤"蜡烛图颜色;
- Auto5Digits - 如果平台是 5 位报价, 参数 Movment 乘以 10, 如果是 3 位报价, 则乘以 5.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/99
