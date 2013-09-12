加入我们粉丝页
自适应移动平均（AMA）用来构造一个对价格序列噪声不敏感的移动平均，并且具有在趋势检测中延迟最小的特征。
这个指标由Perry Kaufman发明，并在其“精明交易”一书中描述。
不同的价格平滑算法的缺点之一是，意外的价格跳变会导致错误的趋势信号产生。另一方面，平滑不可避免的会导致趋势预测的延迟。这一指标的开发就是为了克服这两个缺点。
自适应移动平均指标
计算：
为了定义当前的市场状态，Kaufman引入了效率比率（ER），通过下式计算：
ER(i) = Sinal(i)/Noise(i)
其中：
- ER(i) - 效率比率的当前值；
- Signal(i) = ABS(Price(i) - Price(i - N)) - 当前信号值，当前价格和N周期前的价格差的绝对值；
- Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) - Price(i-1)),N) - 当前噪声值，对当前周期价格和前一周期价格差的绝对值求N周期的和。
如果处在强趋势中，效率比率（ER）将接近1；如果没有明显的运动趋势，它将比0大一点点。
将求出的ER值将用在指数平滑公式中：
EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC)
其中：
- SC = 2/(n+1) - EMA平滑常数，n - 指数运动的周期
- EMA(i-1) - EMA前值。
对于快速运动市场的平滑率，EMA周期必须为2（fast SC = 2/(2+1) = 0.6667），对于没有趋势的时期来说，EMA周期必须等于30（slow SC = 2/(30+1) = 0.06452）。因此，引入新的变化平滑常数（规整SSC平滑常数）：
SSC(i) = (ER(i) * ( fast SC - slow SC) + slow SC
或者
SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425
为了更加有效的影响平均周期的平滑常数，Kaufman建议使用它的平方项。
最终计算公式为：
AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)
或者（调整后）：
AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) - AMA(i-1))
其中：
- AMA(i) - AMA的当前值；
- AMA(i-1) - AMA的前值
- SSC(i) - 规整平滑常数的当前值。
