ASI是由Welles Wilder创造的，它作为一个普通的波动指标，从先前价格的最大值和最小值中获取信号。有一次，Wilder说：“在开盘、最高、最低和收盘价的迷宫中，有一条幻想线，那才是真正的市场。”帮助我们揭示这条幻想线的是累积指数。
在他的“技术交易系统的新概念”一书中， Wilder这样描述这个指标：“当这个指数绘制在日线图上时，绘制在ASI上的趋势线可以和柱形图表上的趋势线进行比较。对于那些知道如何绘制有意义的趋势线的人来说，ASI是一个很好的用来确认趋势突破的工具。通常柱形图上画的错误的趋势线突破，不会被ASI上绘制的趋势线所确认。由于收盘价对ASI有极高的权重，一个交易日中价格快速的上下运动，不会对该指数产生不利的影响。”
ASI试图体现“真实市场”，因此它非常接近真实价格。这就允许在ASI上使用经典的支撑/阻力分析。标准的分析包括寻找突破，新高和新低以及背离。Wilder指出了ASI的以下特性：
- 它给出了价格变化的量化参数；
- 它表明了短期变化的转折点；
- 它提供了一种了解市场的真实力量和趋势的可能性。
累积摆动指数
计算：
SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T)
ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i)
其中：
- SI (i) - 摆动指数技术指标的当前值；
- SI (i-1) - 摆动指数前一柱形的值；
- CLOSE (i) - 当前收盘价；
- CLOSE (i-1) - 前一收盘价
- OPEN (i) - 当前开盘价；
- OPEN (i-1) - 前一开盘价；
- R - 从一个基于当前的收盘价与以前的最大值和最小值之间的比率的复杂公式，计算得来的参数
- K - (HIGH (i-1) - CLOSE (i)) 和 (LOW (i-1) - CLOSE (i))两者中大的那个。
- T - 交易时段内最大的价格变化。
- ASI (i) - 累积摆动指标的当前值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11
