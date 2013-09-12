ASI是由Welles Wilder创造的，它作为一个普通的波动指标，从先前价格的最大值和最小值中获取信号。有一次，Wilder说：“在开盘、最高、最低和收盘价的迷宫中，有一条幻想线，那才是真正的市场。”帮助我们揭示这条幻想线的是累积指数。

在他的“技术交易系统的新概念”一书中， Wilder这样描述这个指标：“当这个指数绘制在日线图上时，绘制在ASI上的趋势线可以和柱形图表上的趋势线进行比较。对于那些知道如何绘制有意义的趋势线的人来说，ASI是一个很好的用来确认趋势突破的工具。通常柱形图上画的错误的趋势线突破，不会被ASI上绘制的趋势线所确认。由于收盘价对ASI有极高的权重，一个交易日中价格快速的上下运动，不会对该指数产生不利的影响。”



ASI试图体现“真实市场”，因此它非常接近真实价格。这就允许在ASI上使用经典的支撑/阻力分析。标准的分析包括寻找突破，新高和新低以及背离。Wilder指出了ASI的以下特性：



它给出了价格变化的量化参数；

它表明了短期变化的转折点；

它提供了一种了解市场的真实力量和趋势的可能性。

累积摆动指数



计算：



SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T)

ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i)



其中：