请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Wilder平均趋向指数（ADX Wilder）用来帮助判断市场是否存在趋势。
这个技术指标是严格根据Welles Wilder的“技术交易的新概念”一书中的算法构造的。
该技术指标的交易规则在平均趋向指数中介绍过了。
计算：
首先计算每柱的正值（dm_plus）和负（dm_minus）值的变化，以及真实波动幅度tr：
If High(i) - High(i-1) > 0 dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1), otherwise dm_plus(i) = 0.
If Low(i-1) - Low(i) > 0 dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), otherwise dm_minus(i) = 0.
tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))
其中：
- High(i) - 当前柱的最高价；
- Low(i) - 当前柱的最低价；
- High(i-1) - 前柱的最高价；
- Low(i-1) - 前柱的最低价；
- Close(i-1) - 前柱的收盘价；
- Max (a, b , c) - a,b,c三个变量中的最大值；
- ABS(X) - X的绝对值。
之后，计算平滑值：Plus_D(i)，Minus_D(i)和ATR()：
ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
其中：
- SMMA(X, N, i) - 当前柱上序列X的平滑移动平均；
- Perod_ADX - 用来计算的柱数。
现在计算趋向指数 - DX(i)：
DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100
在初步计算后，我们通过平滑DX的值，得到当前柱的ADX(i)指标值：
ADX(i) = SMMA(DX, Perod_ADX, i)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8
平均趋向指数（ADX）
平均趋向指数指标（ADX）用来帮助判断市场是否存在趋势。加速震荡（AC）
加速/减速技术指标（AC）用于衡量当前驱动力的加速和减速。
鳄鱼
鳄鱼指标是平衡线（移动平均）的组合。自适应移动平均（AMA）
自适应移动平均（AMA）用来构造一个对价格序列噪声不敏感的移动平均，并且具有在趋势检测中延迟最小的特征。