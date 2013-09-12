Wilder平均趋向指数（ADX Wilder）用来帮助判断市场是否存在趋势。



这个技术指标是严格根据Welles Wilder的“技术交易的新概念”一书中的算法构造的。



该技术指标的交易规则在平均趋向指数中介绍过了。

计算：

首先计算每柱的正值（dm_plus）和负（dm_minus）值的变化，以及真实波动幅度tr：

If High(i) - High(i-1) > 0 dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1), otherwise dm_plus(i) = 0.

If Low(i-1) - Low(i) > 0 dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), otherwise dm_minus(i) = 0.

tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))



其中：

High(i) - 当前柱的最高价；

Low(i) - 当前柱的最低价；

High(i-1) - 前柱的最高价；

Low(i-1) - 前柱的最低价；

Close(i-1) - 前柱的收盘价；

Max (a, b , c) - a,b,c三个变量中的最大值；

ABS(X) - X的绝对值。



之后，计算平滑值：Plus_D(i)，Minus_D(i)和ATR()：

ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)

Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100



其中：

SMMA(X, N, i) - 当前柱上序列X的平滑移动平均；

Perod_ADX - 用来计算的柱数。



现在计算趋向指数 - DX(i)：

DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100



在初步计算后，我们通过平滑DX的值，得到当前柱的ADX(i)指标值：