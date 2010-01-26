CodeBaseРазделы
Индикаторы

Adaptive Moving Average (AMA) - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA) используется для построения скользящей средней с малой чувствительностью к шумам в ценовых сериях и характеризуется минимальным запаздыванием для определения тренда. Его разработал и описал Перри Кауфман (Perry Kaufman) в своей книге "Smarter Trading".

Один из недостатков различных алгоритмов сглаживания ценовых рядов заключается в том, что случайные всплески цены могут приводить к появлению ложных сигналов о появлении тренда. С другой стороны, сглаживание приводит к неизбежному запаздыванию сигнала об остановке или развороте тренда. Данный индикатор был разработан с тем, чтобы обойти два этих недостатка.

Расчет:

Для определения текущего состояния рынка Кауфман ввел понятие коэффициента эффективности (Efficiency Ratio, ER), который измеряется по формуле:

ER(i) = Sinal(i)/Noise(i)
где:
  • ER(i) - текущее значение коэффициента эффективности
  • Signal(i) = ABS(Price(i) - Price(i - N)) - текущее значение сигнала, абсолютное значение разности между текущей ценой и ценой N периодов назад;
  • Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) - Price(i-1)),N) - текущее значение шума, сумма абсолютных значений разности между ценой текущего и ценой предыдущего периода за N периодов.

При сильном тренде коэффициент эффективности (ER) будет стремиться к 1, при отсутствии направленного движения он будет чуть более 0. Полученное значение ER используется в формуле экспоненциального сглаживания:

EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC)
где:
  • SC = 2/(n+1) - константа сглаживания EMA (smoothing constant), n — период экспоненциальной скользящей;
  • EMA(i-1) - предыдущее значение EMA.

Необходимо, чтобы сглаживающий коэффициент для быстрого рынка был как для EMA с периодом 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), а для периода отсутствия тренда период EMA равнялся 30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). Таким образом вводится новая изменяющаяся константа сглаживания (scaled smoothing constant) SSC:

SSC(i) = (ER(i) * ( fast SC - slow SC) + slow SC
или
SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425

Для более эффективного воздействия полученной изменяющейся сглаживающей константы на период усреднения Кауфман рекомендует возводить ее в квадрат.

Окончательная формула для расчета:
AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)
или (после преобразования):
AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) - AMA(i-1))
где:
  • AMA(i) - текущее значение AMA;
  • AMA(i-1) - предыдущее значение AMA;
  • SSC(i) - текущее значение изменяющейся сглаживающей константы.
Alligator Alligator

Индикатор Alligator - это комбинация Линий Баланса (Скользящих Средних различных периодов). Разработан Б.Вильямсом.

Average Directional Movement Index Wilder Average Directional Movement Index Wilder

Индикатор Индекс Среднего Направления Движения Уайлдера (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) помогает определить наличие ценовой тенденции.

Accumulation Swing Index (ASI) Accumulation Swing Index (ASI)

Технический индикатор (Accumulation Swing Index, ASI) был разработан Уэльсом Уайлдером как простой индикатор колебаний, сигналы которого были получены из предыдущих максимумов или минимумов цены.

Average True Range (ATR) Average True Range (ATR)

Индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)- это показатель волатильности рынка.