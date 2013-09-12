平均真实波动幅度（ATR）是用来显示市场波动性的技术指标。

Welles Wilder在他的“技术交易系统新概念”一书中介绍了这一指标。从那以后，这一指标被用作许多其他指标和交易系统的一个组成部分。

在市场由于恐慌性抛售导致价格快速下跌而形成的底部时，平均真实波动幅度指标通常会达到一个很大的值。在市场顶部或者巩固阶段的长时间横向运动时期，该指标值通常较小。

平均真实波动幅度可以按照其他波动性指标相同的原则来解释。根据这个指标来进行预测的原则可以表达为：该指标值越高，趋势改变的可能性越高；指标值越低，趋势运动越弱。

计算：



真实波动幅度是下面三个值中最大的一个：



当前最大和最小值（最高价和最低价）之差；

前收盘价和当前最高价之差；

前收盘价和当前最低价之差。



平均真实波动幅度指标是真实波幅的移动平均值。