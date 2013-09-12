请观看如何免费下载自动交易
鳄鱼技术指标是使用分形几何的平衡线（移动平均线）和非线性动力学的结合（B. Williams： “交易新空间：如何用混沌法在证券，债券和商品市场上获利”）。
- 蓝线（鳄鱼的颚）是用来构建图表的时间框架上的平衡线（周期为13的平滑移动平均，以8柱的速度向未来延伸）；
- 红线（鳄鱼的牙齿）是低一级时间框架的平衡线的值（周期为8的平滑移动平均，以5柱的速度向未来延伸）；
- 绿线（鳄鱼的唇）是更低一级时间框架的平衡线的值（周期为5的平滑移动平均，以3柱的速度向未来延伸）
鳄鱼指标的唇，牙齿和下颚展现了不同时间周期的相互作用。由于市场仅在15%到30%的时间有显著的趋势，因此有必要跟随趋势，并当市场仅在特定价格区间震荡时停止操作。
当下颚，牙齿和嘴唇都闭合或交织在一起，这意味着鳄鱼将要睡觉或是已经睡着了。当它睡着时，它会变得越来越饥饿，睡的时间越长，醒来后越饥饿。它醒来后第一件事情便是张开张开嘴巴打哈欠。然后它嗅到食物的味道：牛市或熊市的肉，随后鳄鱼开始狩猎。当鳄鱼吃够了感觉非常饱后，它便开始对食物/价格失去兴趣（平衡线交织在一起），此时是兑现利润的时候了。
鳄鱼指标
计算：
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATOR'S JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATOR'S TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATOR'S LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)
其中：
- MEDIAN PRICE - 均值；
- HIGH - 最高价；
- LOW - 最低价；
- SMMA (A, B, C) - 平滑移动平均。A参数表示需要平滑的数据，B是平滑周期，C是相对未来的偏移。例如，SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) 表示用中间价计算平滑移动平均值，平滑周期为5，偏移3。
- ALLIGATORS JAW - 鳄鱼下颚（蓝线）；
- ALLIGATORS TEETH - 鳄鱼牙齿（红线）；
- ALLIGATORS LIPS - 鳄鱼嘴唇（绿线）。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/9
