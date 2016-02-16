Der Adaptive Moving Average (AMA) wird benutzt um einen Gleitenden Durchschnitt zu konstruieren der niedrige Empfindlichkeit gegen Kursrauschen aufweist und ist zur Trendbestimmung charakterisiert durch minimales Nachlaufen gegenüber dem Kurs.



Dieser Indikator wurde von Perry Kaufman entwickelt und in seinem Buch "Smarter Trading" beschrieben.



Einer der Nachteile der verschiedenen Glättungsalgorithmen für Kursreihen ist dass zufällige Kurssprünge dazu führen dass falsche Trendsignale auftreten. Auf der anderen Seite führt die Glättung zum unvermeidbaren Nachlaufen des Signals beim Prognostizieren von Trends. Dieser Indikator wurde entwickelt um diese zwei Nachteile zu beseitigen.

Abbildung:

Adaptive Moving Average Indikator



Berechnung:

Um die laufende Marktphase zu definieren führte Kaufmann den Begriff der Effizienz-Kennzahl, englisch Efficiency Ratio (ER) ein, der durch folgende Formel berechnet wird:

ER(i) = Signal(i)/Noise(i)



wobei:



ER(i) - aktueller Wert der Efficiency Ratio

Signal(i) = ABS(Price(i) - Price(i - N)) - aktueller Signalwert, absoluter Wert der Differenz aus dem aktuellen Kurs und dem Kurs vor N Perioden

Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) - Price(i-1)),N) - aktueller Störsignalwert, Summe der absoluten Werte von der Differenz aus dem aktuellen Kurs und dem vorherigen Kurs für N Perioden.



Für einen starken Trend wird die Efficiency Ratio (ER) gegen 1 tendieren; bei richtungsloser Kursentwicklung wird sie etwas über 0 liegen .

Der ermittelte Wert für die ER wird in die Formel für die Exponentielle Glättung eingesetzt:

EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC)



wobei:



SC = 2/(n+1) - EMA Glättungskonstante, n - Periode der exponentiellen Glättung;

EMA(i-1) - vorheriger Wert des EMA.

Die Glättungskonstante für einen "Fast Market" muss wie der EMA mit Periode 2 berechnet werden (schnelle SC = 2/(2+1) = 0.6667). Für eine trendlose Phase muss die EMA-Periode auf 30 gesetzt werden (langsame SC = 2/(30+1) = 0.06452). Daher wird die neue Skalierte Glättungskonstante eingeführt (Scaled Smoothing Constant) SSC:



SSC(i) = (ER(i) * ( schnelle SC - langsame SC) + langsame SC



oder

SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425



Für effizienteren Einfluss auf die ermittelte Glättungskonstante der geglätteten Periode empfiehlt Kaufmann diese zu quadrieren.



Finale Formel zur Berechnung:



AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)



oder (nach Umstellung):

AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) - AMA(i-1))



wobei:

