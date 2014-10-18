油价周五微涨0.1% 本周累计大跌3.6%

北京时间10月18日凌晨消息，周五，原油价格延续之前一个交易日的反弹走势，以微弱涨幅结束本周最后一个交易日，主力原油合约场内交易中收高在每桶82.75美元，不过一周以来大跌3.6%。

纽约商品交易所11月主力原油合约周五涨5美分，收于每桶82.75美元，涨幅是0.1%。这是该合约连续第二个交易日收涨，周四时候1.1%的涨幅也是以百分比计算的主力合约一个月以来最大单日涨幅。

主力合约本周早些连续三个交易日大跌，累计有3.6%的周跌幅。

纽约期油合约报价的反弹走势从周四时候一度跌破每桶80美元开始。施耐德电气的大宗商品分析师马特-史密斯（Matt Smith）在周五的客户报告中写道，“在本周多种资产类别里的大幅震荡之后，乐观情绪推动下的风险喜好涨势结束了一周的交易，原油市场也受到了带动”，能源大宗商品还在等待石油输出国组织来指示未来的方向。

石油输出国组织将于下个月在维也纳举行会议，市场观察人士正耐心观望这个合作组织对产量目标的决定。

包括沙特阿拉伯、科威特和阿拉伯联合酋长国在内，多个主要石油出口国都在近期表示，将会在这次会议中反对对产量上限进行下行的调整。由于这些关键性的出口国家都无意降低产量来支持油价，同时有多家组织都降低了对原油需求的预期，油价在近期多次受挫跌至几年以来的低位。

作为全球基准的洲际交易所布伦特原油12月合约周五上涨57美分，收于每桶86.16美元，涨幅是0.7%。主力合约一周以来下跌4.9%，而且是连续第四次按周下跌。

其他能源产品方面，11月配方汽油合约周五涨2.18美分，收于每加仑2.2327美元，涨幅是1%，一周以来下跌了1.1%，是连续第三次按周下跌；11月馏分燃料油合约报价涨2.73美元，收于每加仑2.4976美元，涨幅是1.1%，一周以来累计下跌2.5%。

11月天然气合约报价周五跌3美分，收于每百万英制热量单位3.7660美元，跌幅是0.8%。天然气价格本周内下跌2.4%，是主力合约报价连续第二次按周收跌。