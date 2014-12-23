原油下跌3%报55.38美元

北京时间12月23日凌晨消息，纽约原油期货价格周一收盘大幅下跌3%，报每桶55.38美元，主要由于投资者仍旧对原油的供应过剩状态感到担心，从而触发了市场卖盘。

上周末海湾各国石油部长对欧佩克(OPEC)上个月的不减产决定进行了辩护，指出目前原油市场供应过剩的原因在于非欧佩克产油国。其中，沙特阿拉伯石油部长纳伊米(Ali al-Naimi)指责称，非欧佩克产油国之间缺少沟通协调，再加上投机分子趁机做空以及误导性信 息的影响，从而导致油价大幅下跌。自年中以来，美国轻质原油期货价格和伦敦北海布伦特原油期货价格都已经下跌了一半左右。

上周纽约油价下跌2.23%，连续第四个星期走低，这四周时间里纽约原油期货价格的累计跌幅达到了26.13%，创下自截至2008年12月26日的四个星期以来的最大四周百分比降幅。伦敦北海布伦特原油期货价格上周下跌1.24%，同样连续第四个星期走低，这四周的累计跌 幅则达到了23.62%。

巴克莱银行(BARC)的商品分析师周一发布研究报告称，油价下跌的走势很可能尚未终结，并表示暂时而言预计油价仍将继续下跌。KBC Energy Economics分析师也指出，预计到2015年底以前能源价格仍将保持下跌走势。但与此同时，资产管理公司则押注于油价将会上 涨。据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至12月16日当周资产管理公司已经将其原油净多头增持至217723手合约，与此前一周相比增长了13.8%。

花旗集团旗下能源期货机构Citi Futures指出，目前看涨人士最主要的论点是，在经历了长时间的下跌以后，现在的油价看起来已经很便宜。(文武/编译)

