油价刷新六年低位 高盛称其可能跌到30美元

OPEC表示，如果不对生产增加投资，石油价格可能飙升至200美元。然而，OPEC的表态并没能改变市场对供给过剩的担忧。周一，WTI原油一度跌至每桶45.15美元，为2009年3月以来最低水平。

OPEC秘书长Abdalla El-Badri表示，如果没有长期投资，油价可能突破每桶200美元。他没有就油价会在何时达到200美元给出具体时间。他表示，最终市场将因供应下降(而非需求增长)而重回平衡。

彭博新闻社报告显示，上周，美国原油库存或升至4.021亿铜，创下1982年8月以来新高。

自去年以来，由于美国原油产量增速创下30年新高以及OPEC拒绝减产，原油价格下跌超50%。高盛主席Gary Cohn表示，油价可能最低跌至每桶30美元。

Fat Prophets能源分析师David Lennox向彭博新闻社表示，供应依然是个问题，我们需要看到供应下降。近期，油价依然有进一步下跌的可能。需求并不会因油价下跌而迅速上涨，而是需要一段时间反应。

OPEC供应了全球40%的原油。El-Badri表示，OPEC愿意与非OPEC成员进行会议讨论原油供给过剩的问题。

目前，全球原油供给盈余约为每日150万桶。