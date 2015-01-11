油价接连跌 加油很任性

去年以来，国际原油价格大幅“跳水”，累计跌幅达到46%，油价下跌也有效降低了市民的生活成本。油价从8时代跌到6时代，即将迎来5时代。如今，私家车油耗成本大幅降低，汽车相关行业从中受益；飞机燃油附加费也降至今年初的10/30元(以800公里为界)；液化石油气价格也随之逐步下降……油价的大跌，已影响到市民生活的方方面面。

2015年首个成品油调价窗口将于明日开启。基于国际原油市场延续下跌走势，多家分析机构预测，油价或将继续以“下跌”拉开全年序幕，或迎来“12连跌”。届时，国内成品油价格有望进入“5元时代”。

去年以来，国际原油价格遭遇腰斩，累计跌幅达到46%，年初时，油价尚维持在每桶100美元以上，到年底时，布伦特原油每桶便降到57美元左右。如此巨大的跌幅在带来一系列国际经济政治变动的同时，也为市民带来诸多福音，有效降低了市民的生活成本。

飞机燃油附加费：从120元降到30元

1月4日，国家发改委发布《国家发展改革委关于推进航空煤油价格市场化改革有关问题的通知》规定，核定2015年1月份航空煤油进口到岸完税价格为每吨4795元。

具体到本次调整标准，购票日期自2015年1月5日零时起的国内航线机票，800公里(含)以下航段，每位旅客征收标准由30元下调至10元；800公里以上航段征收标准由60元下调至30元。要知道，在2014年初，燃油附加费的标准还是120/70元。由此我们也能看到，在2014年全年，油价下调对于经常坐飞机出行的市民影响有多大。

据介绍，航空煤油进口到岸完税价格由采价期新加坡市场平均离岸价格加海上运保费、关税、增值税、港口费等因素构成。当航煤综合采购成本下降触及调价红线，相关部门就会宣布调整收费标准。目前海上运保费每桶2美元，港口费每吨50元，因此，飞机燃油附加费的增减关键就看国际油价的走势了。

私家车主：每月油钱下降269元

过去的一年，私家车主无疑是最幸福的。“低油价就是任性！”成为很多私家车主心情的真实写照。自国际油价去年6月底以来，国内油价也迎来了史无前例的“十一连跌”，并且有望在明日迎来“十二连跌”。

去年年初的时候，93号汽油还维持在8元时代，而昨天广州的最新报价已经跌到了每升6.75元。在十一连跌过程中，国内汽油累计下调2205元/吨，柴油累计下调2355元/吨，折合汽油每升下降了1.54元/升，柴油下降了1.89元/升。根据测算，油价的下跌为私家车月度油耗成本累计下降了269元左右，而货运重卡月度油耗成本累计下降了8010元左右。

液化气价：零售价降幅近三成

广州入冬迎来用气高峰，但近期广州市的液化气批发价格却不断下滑，甚至出现一周两连降的罕见现象。广州市物价局最新监测显示，近期瓶装液化气零售价格普遍降到93元/瓶，创2009年12月以来5年新低。

随着气温下降、需求上升，液化气零售价逐渐向上运行。但去年冬天开始，液化气零售价却不断走低。去年初至今，液化气零售价已累计下调近15轮。93元的价格与去年同期相比，下降达29.5%；与2009年至2013年5年同期均价相比，降幅亦达22.3%。

广州价格监测中心分析表示：当前国际原油价格仍在低位震荡徘徊，预计短期内液化气批发价格或仍有继续下降的空间。展望明年，国际原油价格有望触底，带动液化气价逐步稳定。

出租车燃油附加费：深圳武汉等地降低

据本报记者统计发现，由于近期国内油价连续下降，国内多个城市都对出租车燃油附加费进行了调整。如昆明、宁波、武汉、深圳等城市都下调了燃油附加费，而青岛、南昌、沈阳则取消了原来存在的1元燃油附加费。但由于各地关于燃油附加费调整的界定时间、幅度不一致，北京、佛山等没有下调的城市也开始遭遇质疑声。

以佛山为例，目前佛山出租车的起步价是7元，超出起步价每公里为2.6元。如果在起步价之内，每次收取1元的燃油附加费，超出起步价范围每公里收取2毛钱的燃油附加费。燃油附加费的调整标准与油价联动，以2011年出台联动方案时93号汽油为标准，油价每变动0.5元，燃油费跟着调整，由于当前的国V92号油为6.75元/升，和2011年新文件6.8元/升的参考标准相差并没有达到0.5元，因此佛山市物价部门表示，出租车燃油附加费暂不调价。

CPI:创5年新低汽车产业受影响

国家统计局9日发布数据显示，2014年12月份，全国居民消费价格(CPI)总水平同比上涨1.5%，2014年全年CPI比上年上涨2%，创2009年以来新低。

曾有专家测算，油价每上调10%，推高CPI涨幅约0.5个百分点。油价的大幅下跌为粮食、菜价等菜篮子工程的运输带来极大影响。但是，由于菜价受到各种因素的影响，油价的暴跌并未给市民的菜篮子带来显著的影响。不过，与汽车相关的产业受到影响则相对较大，去年12月份的CPI数据显示，在原油价格下跌的影响下，车用燃料及零配件价格环比下跌3%，由此可见汽车及相关行业明显是油价暴跌的受益者。



